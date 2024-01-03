انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

لندن 3 كانون الثاني (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، مقابل الدولار الأميركي. ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام الدولار عند 2627ر1 دولار، فيما استقر مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1568ر1 يورو. --(بترا) رش/رق 03/01/2024 16:56:24

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