انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

انخفاض الإسترليني مقابل الدولار
التاريخ
1/3/2024 2:41:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 3 كانون الثاني (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، مقابل الدولار الأميركي.
ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام الدولار عند 2627ر1 دولار، فيما استقر مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1568ر1 يورو.
--(بترا)
رش/رق
03/01/2024 16:56:24
MENAFN03012024000117011021ID1107681940
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