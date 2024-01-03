جلسة تشاورية لبحث تطوير العمل في البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 3 كانون الثاني (بترا) - نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، جلسة تشاورية مع نقابتي المقاولين الأردنيين، والمهندسين، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، لبحث الشراكة من أجل تطوير العمل في البترا.
وشارك في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، نائب رئيس المجلس مفوض المحمية والسياحة الدكتور إسماعيل ابو عامود، ومفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، ومفوض الشؤون الإدارية والمالية، ونقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، ونائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس فوزي مسعد، ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ورئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس، وأمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، وعدد من المقاولين.
وقال البريزات إن السلطة مقبلة على تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع التنموية في الإقليم، وتسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، مبينا أن المنطقة بحاجة إلى تعددية بالمقاولين لرفع مستوى التنافس وتقديم الخدمة الأفضل للبترا على خارطة السياحة العالمية، وبما يراعي خصوصيتها الأثرية.
وأضاف البريزات أن السلطة تعمل وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي 2033، بأن تكون البترا منطقة سياحية ذكية مستدامة وخضراء، حيث بدأ العمل على تطوير المنطقة من خلال تنظيم المحمية الأثرية وإزالة المخالفات والاعتداءات الموجودة فيها، وإعداد خطة تنموية متكاملة وشاملة للواء.
وتحدث العلياني عن المخطط الشمولي لإقليم البترا والمشاريع المنجزة في المنطقة خلال السنوات السابقة ، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية المختلفة، مثل تصريف مياه الأمطار، والجدران الاستنادية، وفتح الطرق وتعبيدها، والخطة الإستراتيجية لسلطة الإقليم التي ستستهدف مشاريع رأسمالية بقيمة 75 مليون دينار خلال أعوام 2024-2026، وكذلك تستقطب أكثر من 100 مليون دينار استثمارات من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن السلطة ستعمل على تطوير منظومة النقل بشكل كامل في اللواء، استعداداً لتنفيذ خططها في تطوير العملية السياحية وتفعيل منتج سياحي جديد من خلال القرية الثقافية، وبناء مركز زوار في البيضا، وتحسين شبكات الطرق وتجميل المنطقة وتوحيد الواجهات المعمارية للمباني القائمة على طرفي الشارع الاختراقي في منطقة أم صيحون، بما يتناسب مع خصوصية المحمية الأثرية، واستحداث ساحات وأماكن اصطفاف للباصات والسيارات السياحية.
من جانبه، أثنى الوفد على جهود السلطة في تنظيم المحمية الأثرية وإزالة المخالفات والاعتداءات، وخططها الهادفة إلى إيجاد تنمية شاملة مستدامة في المنطقة، وإيجاد مشاريع جديدة، وبناء شراكة مع نقابة المهندسين والهيئات التابعة لها، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع السلطة لتطوير نظام المشتريات والعطاءات، وإيجاد نمط وصورة معمارية مناسبة لخصوصية البترا، وإقامة مسابقات معمارية.
--(بترا)
دط/ ف م/ف ق
03/01/2024 16:48:33
MENAFN03012024000117011021ID1107681937
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