جلسة تشاورية لبحث تطوير العمل في البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 3 كانون الثاني (بترا) - نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، جلسة تشاورية مع نقابتي المقاولين الأردنيين، والمهندسين، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، لبحث الشراكة من أجل تطوير العمل في البترا.

وشارك في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، نائب رئيس المجلس مفوض المحمية والسياحة الدكتور إسماعيل ابو عامود، ومفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، ومفوض الشؤون الإدارية والمالية، ونقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، ونائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس فوزي مسعد، ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ورئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس، وأمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، وعدد من المقاولين.

وقال البريزات إن السلطة مقبلة على تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع التنموية في الإقليم، وتسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، مبينا أن المنطقة بحاجة إلى تعددية بالمقاولين لرفع مستوى التنافس وتقديم الخدمة الأفضل للبترا على خارطة السياحة العالمية، وبما يراعي خصوصيتها الأثرية.

وأضاف البريزات أن السلطة تعمل وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي 2033، بأن تكون البترا منطقة سياحية ذكية مستدامة وخضراء، حيث بدأ العمل على تطوير المنطقة من خلال تنظيم المحمية الأثرية وإزالة المخالفات والاعتداءات الموجودة فيها، وإعداد خطة تنموية متكاملة وشاملة للواء.

وتحدث العلياني عن المخطط الشمولي لإقليم البترا والمشاريع المنجزة في المنطقة خلال السنوات السابقة ، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية المختلفة، مثل تصريف مياه الأمطار، والجدران الاستنادية، وفتح الطرق وتعبيدها، والخطة الإستراتيجية لسلطة الإقليم التي ستستهدف مشاريع رأسمالية بقيمة 75 مليون دينار خلال أعوام 2024-2026، وكذلك تستقطب أكثر من 100 مليون دينار استثمارات من القطاع الخاص.

وأشار إلى أن السلطة ستعمل على تطوير منظومة النقل بشكل كامل في اللواء، استعداداً لتنفيذ خططها في تطوير العملية السياحية وتفعيل منتج سياحي جديد من خلال القرية الثقافية، وبناء مركز زوار في البيضا، وتحسين شبكات الطرق وتجميل المنطقة وتوحيد الواجهات المعمارية للمباني القائمة على طرفي الشارع الاختراقي في منطقة أم صيحون، بما يتناسب مع خصوصية المحمية الأثرية، واستحداث ساحات وأماكن اصطفاف للباصات والسيارات السياحية.

من جانبه، أثنى الوفد على جهود السلطة في تنظيم المحمية الأثرية وإزالة المخالفات والاعتداءات، وخططها الهادفة إلى إيجاد تنمية شاملة مستدامة في المنطقة، وإيجاد مشاريع جديدة، وبناء شراكة مع نقابة المهندسين والهيئات التابعة لها، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع السلطة لتطوير نظام المشتريات والعطاءات، وإيجاد نمط وصورة معمارية مناسبة لخصوصية البترا، وإقامة مسابقات معمارية.

--(بترا)

دط/ ف م/ف ق

03/01/2024 16:48:33