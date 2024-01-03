قتلى وجرحى في انفجارين جنوب إيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 03 كانون الثاني (بترا)- لقي 73 شخصاً مصرعهم، وأصيب 173 آخرون في انفجارين في محافظة كرمان (جنوبي إيران)، خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني.

ووفقاً لوكالة مهر للأنباء أكدت جمعية الهلال الأحمر الإيراني في محافظة كرمان نقل المصابين نتيجة الانفجار إلى المستشفيات، فيما أشار نائب محافظ كرمان أن الانفجارين ناتجان عن عمل "إرهابي"

--(بترا)

أ ن/ ف م/ف ق

03/01/2024 16:29:12