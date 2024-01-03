قتلى وجرحى في انفجارين جنوب إيران

قتلى وجرحى في انفجارين جنوب إيران
التاريخ
1/3/2024 2:41:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 03 كانون الثاني (بترا)- لقي 73 شخصاً مصرعهم، وأصيب 173 آخرون في انفجارين في محافظة كرمان (جنوبي إيران)، خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني.
ووفقاً لوكالة مهر للأنباء أكدت جمعية الهلال الأحمر الإيراني في محافظة كرمان نقل المصابين نتيجة الانفجار إلى المستشفيات، فيما أشار نائب محافظ كرمان أن الانفجارين ناتجان عن عمل "إرهابي"
--(بترا)
أ ن/ ف م/ف ق
03/01/2024 16:29:12
MENAFN03012024000117011021ID1107681936
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