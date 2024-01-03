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زارعة النواب تطلع على خطة مؤسسة الإقراض الزراعي

1/3/2024 2:41:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، محمد العلاقمة، أهمية الارتقاء بالقطاع الزراعي وتحسين قدرته على الاستمرار والتكيف مع الظروف المحيطة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، للاطلاع على خطة مؤسسة الإقراض الزراعي للعام 2024، بحضور مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان.
وبين العلاقمة دور مؤسسة الإقراض الزراعي باعتبارها العمود الفقري لدعم الزراعة والمزارعين، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز القطاع الزراعي وتحسين منظومته بشكل شامل، ما ينعكس إيجابا على حياة المواطن ويرفد الاقتصاد الوطني.
وتساءل النواب الحضور، زهير السعدين، ووائل رزوق، وصفاء المومني، وعلي الغزاوي، وتيسر كريشان، ومحمد عكور، عن خطط المؤسسة للعام 2024، والتعديلات التي طرأت على منح القروض، والسقف الأعلى للقروض، وأسعار الفائدة وفترة السداد.
من جهته، قال دوجان إنه جرى تخصيص 55 مليون دينار للعام 2024، تشمل جميع مناطق المملكة، لتمويل مشاريع زراعية متنوعة بغية تطوير وتنمية القطاع بنوعيه النباتي والحيواني.
وأشار إلى أهمية استخدام وسائل زراعية حديثة لتحفيز نمو القطاع الزراعي، مع التركيز على المشاريع الموجهة للأسر الريفية، سيما تمكين المرأة والشباب المتعطلين عن العمل، باعتبار أن القطاع الزراعي قطاع تنموي ومن أبرز القطاعات التي توفر فرص العمل.
وحول طرق سداد القروض، أوضح دوجان أنها تتم بطرق سهلة وميسرة، مبينا أن بعض القروض لا يترتب عليها أية فوائد.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
03/01/2024 16:10:00

MENAFN03012024000117011021ID1107681934

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