زارعة النواب تطلع على خطة مؤسسة الإقراض الزراعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، محمد العلاقمة، أهمية الارتقاء بالقطاع الزراعي وتحسين قدرته على الاستمرار والتكيف مع الظروف المحيطة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، للاطلاع على خطة مؤسسة الإقراض الزراعي للعام 2024، بحضور مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان.
وبين العلاقمة دور مؤسسة الإقراض الزراعي باعتبارها العمود الفقري لدعم الزراعة والمزارعين، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز القطاع الزراعي وتحسين منظومته بشكل شامل، ما ينعكس إيجابا على حياة المواطن ويرفد الاقتصاد الوطني.
وتساءل النواب الحضور، زهير السعدين، ووائل رزوق، وصفاء المومني، وعلي الغزاوي، وتيسر كريشان، ومحمد عكور، عن خطط المؤسسة للعام 2024، والتعديلات التي طرأت على منح القروض، والسقف الأعلى للقروض، وأسعار الفائدة وفترة السداد.
من جهته، قال دوجان إنه جرى تخصيص 55 مليون دينار للعام 2024، تشمل جميع مناطق المملكة، لتمويل مشاريع زراعية متنوعة بغية تطوير وتنمية القطاع بنوعيه النباتي والحيواني.
وأشار إلى أهمية استخدام وسائل زراعية حديثة لتحفيز نمو القطاع الزراعي، مع التركيز على المشاريع الموجهة للأسر الريفية، سيما تمكين المرأة والشباب المتعطلين عن العمل، باعتبار أن القطاع الزراعي قطاع تنموي ومن أبرز القطاعات التي توفر فرص العمل.
وحول طرق سداد القروض، أوضح دوجان أنها تتم بطرق سهلة وميسرة، مبينا أن بعض القروض لا يترتب عليها أية فوائد.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
03/01/2024 16:10:00
MENAFN03012024000117011021ID1107681934
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