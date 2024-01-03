3008 أطنان خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3008 أطنان، منها 1965طن خضار، و798طن فواكه، و244 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق وقائمة أسعار الأصناف الواردة إليه، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.

--(بترا)

رح/ف م/رق

03/01/2024 15:53:56