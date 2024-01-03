إطلاق مبادرة الشباب من أجل العمل المناخي (إعادة )

MENAFN - Jordan News Agency)

إعادة مصححة لملاحظة المقدمة

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أطلقت مبادرة "الشباب من أجل العمل المناخي"، برعاية رئيس مجلس إدارة الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وبحضور المدير التنفيذي للشبكة الدكتور مروان الرقاد.

وتهدف المبادرة بحسب بيان صحفي للمجلس اليوم الأربعاء، إلى بناء قدرات الشباب المختصين وتجهيز قادة المستقبل واستثمار الفرص المتخصصة في سياق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، تحت مظلة مشروع الحصاد المائي (WEFE Nexus)المدعوم من السفارة الهولندية.

وتضمُّ المبادرة، التي تعدُّ واحدةً من مخرجات توصيات الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي، الذي عُقد في تشرين الثاني الماضي، في عضويتها 15 شابا وناشطا بيئياً من مختلف محافظات المملكة.

وأشاد الرفاعي، بدور الشباب المبدعين في مجالات البحث والابتكار وقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي، مؤكداً وجود العديد من الفرص لاستثمارها وتحويلها إلى قصص نجاح وطنية.

وأشار إلى أن المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس، يتبنى الكثير من قصص الإبداع الشبابية.

كما أعلن عن تبني المجلس لفكرة بنك المعلومات الوطني، ليكون قاعدة بيانات حول كامل القطاعات في المملكة، موصيا بتنظيم يوم خاص بـ "المياه المحلية".

من جانبه، قال الرقاد، إنه من المخطط أن يتم بلورة المبادرة وبناء قدراتها على امتداد عام كامل، وصولاً إلى تشكيل مجلس للشباب بدعم من INWRDAM .

كما بيّن أن مجتمع ممارسين المياه والغذاء والطاقة والبيئة، المؤسس ضمن INWRDAM، يشمل أنشطة بناء قدرات للشباب سيتم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى للدول الإسلامية في منطقة البحر الأحمر، الذي سيعقد في عمان منتصف الشهر الحالي.

وتمحورت نقاشات ومقترحات الناشطين البيئيين الشباب حول صياغة خطة متكاملة لبناء قدراتهم في المفاوضات ذات الشأن البيئي وبالمحافل الإقليمية والدولية.

--(بترا)

م ها/أ م / س س

03/01/2024 15:58:44