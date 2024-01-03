إطلاق مبادرة الشباب من أجل العمل المناخي (إعادة )

(MENAFN
- Jordan News Agency)
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عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أطلقت مبادرة "الشباب من أجل العمل المناخي"، برعاية رئيس مجلس إدارة الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وبحضور المدير التنفيذي للشبكة الدكتور مروان الرقاد.
وتهدف المبادرة بحسب بيان صحفي للمجلس اليوم الأربعاء، إلى بناء قدرات الشباب المختصين وتجهيز قادة المستقبل واستثمار الفرص المتخصصة في سياق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، تحت مظلة مشروع الحصاد المائي (WEFE Nexus)المدعوم من السفارة الهولندية.
وتضمُّ المبادرة، التي تعدُّ واحدةً من مخرجات توصيات الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي، الذي عُقد في تشرين الثاني الماضي، في عضويتها 15 شابا وناشطا بيئياً من مختلف محافظات المملكة.
وأشاد الرفاعي، بدور الشباب المبدعين في مجالات البحث والابتكار وقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي، مؤكداً وجود العديد من الفرص لاستثمارها وتحويلها إلى قصص نجاح وطنية.
وأشار إلى أن المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس، يتبنى الكثير من قصص الإبداع الشبابية.
كما أعلن عن تبني المجلس لفكرة بنك المعلومات الوطني، ليكون قاعدة بيانات حول كامل القطاعات في المملكة، موصيا بتنظيم يوم خاص بـ "المياه المحلية".
من جانبه، قال الرقاد، إنه من المخطط أن يتم بلورة المبادرة وبناء قدراتها على امتداد عام كامل، وصولاً إلى تشكيل مجلس للشباب بدعم من INWRDAM .
كما بيّن أن مجتمع ممارسين المياه والغذاء والطاقة والبيئة، المؤسس ضمن INWRDAM، يشمل أنشطة بناء قدرات للشباب سيتم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى للدول الإسلامية في منطقة البحر الأحمر، الذي سيعقد في عمان منتصف الشهر الحالي.
وتمحورت نقاشات ومقترحات الناشطين البيئيين الشباب حول صياغة خطة متكاملة لبناء قدراتهم في المفاوضات ذات الشأن البيئي وبالمحافل الإقليمية والدولية.
--(بترا)
م ها/أ م / س س
03/01/2024 15:58:44
MENAFN03012024000117011021ID1107681932
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