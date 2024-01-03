رئيس النواب والسفير الجزائري يبحثان تعزبز آفاق التعاون بين البلدين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس مجلس النوب أحمد الصفدي خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبد الكريم بحة، العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، بخاصة البرلمانية منها.

وقال الصفدي، إن الأردن والجزائر تربطهما علاقات متجذرة وتاريخية، وتصب دوما في صالح خدمة البلدين الشقيقين، وقضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن آفاق التعاون متاحة بشكل أوسع بفضل قيادة كلا البلدين جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ووجه الصفدي، دعوة لرئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، لزيارة الأردن من أجل عقد مباحثات برلمانية مشتركة في مجلس النواب.

من جهته، أكد السفير الجزائري، حرص بلاده على تطوير وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، معبراً عن تقدير بلاده عالياً للدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم قضايا الأمة المركزية.

--(بترا)

م خ/ ن ح/رق

03/01/2024 15:32:21