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مفتي لبنان يدين اغتيال العاروري

1/3/2024 2:41:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 3 كانون الثاني (بترا)- دان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان اليوم الاربعاء، الجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني وادت الى استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي القيادي في حركة حماس صالح العاروري ورفاقه.
وقال" الإرهاب والإجرام هو سمة الكيان الصهيوني الغاشم الذي ينتهك كل القرارات الدولية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان" مشيرا الى أن العمل الصهيوني الإرهابي الموصوف على الأشقاء الفلسطينيين في لبنان هو اعتداء على لبنان واللبنانيين".
ورأى ان "العدو الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق والأساليب زج لبنان في الحرب من خلال عدوانه المتكرر على جنوب لبنان واستهداف القرى والبلدات والآمنين في بيوتهم وآخرها الاستهداف الغادر لضاحية بيروت الجنوبية.
--(بترا)
ف ج/ف ق
03/01/2024 15:27:04

MENAFN03012024000117011021ID1107681930

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