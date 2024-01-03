مفتي لبنان يدين اغتيال العاروري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 3 كانون الثاني (بترا)- دان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان اليوم الاربعاء، الجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني وادت الى استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي القيادي في حركة حماس صالح العاروري ورفاقه.
وقال" الإرهاب والإجرام هو سمة الكيان الصهيوني الغاشم الذي ينتهك كل القرارات الدولية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان" مشيرا الى أن العمل الصهيوني الإرهابي الموصوف على الأشقاء الفلسطينيين في لبنان هو اعتداء على لبنان واللبنانيين".
ورأى ان "العدو الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق والأساليب زج لبنان في الحرب من خلال عدوانه المتكرر على جنوب لبنان واستهداف القرى والبلدات والآمنين في بيوتهم وآخرها الاستهداف الغادر لضاحية بيروت الجنوبية.
--(بترا)
ف ج/ف ق
03/01/2024 15:27:04
MENAFN03012024000117011021ID1107681930
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