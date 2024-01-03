قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مقدّمي خدمات الأمن السّيبراني لسنة 2024.

ويأتي مشروع النّظام لغايات إيجاد إطار تشريعي يعمل على ضمان جودة الخدمات المقدَّمة في مجال الأمن السّيبراني، وينظّم جميع الأمور المتعلّقة بمقدّمي خدمات الأمن السّيراني من خلال الإشراف والرَّقابة والتَّدقيق؛ بما يكفل حماية حقوق مقدّمي الخدمة ومتلقّيها.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام الابتكار ونقل التّكنولوجيا والرّيادة في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة لسنة 2024؛ وذلك انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الجامعات رقم (18) لسنة 2018، ونظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018، وصدور أسس عمادة الابتكار ونقل التّكنولوجيا والرّيادة وأسس المشاريع الدَّوليَّة في الجامعة.

وعلى صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة رئيس ديوان التَّشريع والرَّأي قاسم عبده إلى التَّقاعد بناء على طلبه، وتعيين الدكتور فيَّاض القضاة خلفاً له.

--(بترا)

ع ق/رق

03/01/2024 15:29:13