بريطانيا: انفجارات قرب سفينة شحن تجارية في البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 3 كانون الثاني (بترا)- أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية بوقوع انفجارات قرب سفينة شحن تجارية في مضيق باب المندب الاستراتيجي بوقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

ونقلت هيئة (بي بي سي) اليوم الأربعاء، عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قولها إنها تلقت تقارير بوقوع نحو ثلاثة انفجارات على مسافة تتراوح بين واحد إلى خمسة أميال بحرية من السفينة التجارية، والتي كانت تبحر بين ساحلي اليمن وإريتريا.

وأضافت إن تقرير وكالة الأمن البحري البريطانية التي يديرها سلاح البحرية الملكية البريطاني، لم يشر إلى وقوع أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفراد طاقمها.

--(بترا)

ر ش/ ف ج

03/01/2024 14:43:26