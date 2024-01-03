بريطانيا: انفجارات قرب سفينة شحن تجارية في البحر الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 3 كانون الثاني (بترا)- أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية بوقوع انفجارات قرب سفينة شحن تجارية في مضيق باب المندب الاستراتيجي بوقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.
ونقلت هيئة (بي بي سي) اليوم الأربعاء، عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قولها إنها تلقت تقارير بوقوع نحو ثلاثة انفجارات على مسافة تتراوح بين واحد إلى خمسة أميال بحرية من السفينة التجارية، والتي كانت تبحر بين ساحلي اليمن وإريتريا.
وأضافت إن تقرير وكالة الأمن البحري البريطانية التي يديرها سلاح البحرية الملكية البريطاني، لم يشر إلى وقوع أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفراد طاقمها.
--(بترا)
ر ش/ ف ج
03/01/2024 14:43:26
MENAFN03012024000117011021ID1107681928
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