Thursday, 04 January 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التربية النيابية تبحث الميعقات المالية في جامعة اليرموك

1/3/2024 2:41:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، النظام الإداري والمعيقات المالية التي تواجه جامعة اليرموك.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال المومني، إن اللجنة تعتز بدور الهيئة التدريسية والإدارية في مختلف الجامعات الأردنية، ومنها اليرموك وطلبتها وخريجيها الذين لهم بصمة واضحة بالمسار الأكاديمي، يُشهد لهم بالكفاءة على المستويين المحلي والدولي والإقليمي.
واستعرض المومني، بحضور رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، أبرز التحديات والملاحظات التي وصلت للجنة، داعيا إلى ضرورة حلها وتذليل الصعوبات أمام الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.
وأكد أهمية تعزيز السياحة التعليمية، والعمل على استقطاب الطلبة من الدول العربية، للإسهام في التخفيف من حدة ارتفاع مديونية الجامعات، والدفع بعجلة الاقتصاد في المدن والمحافظات التي تتواجد فيها تلك الجامعات.
من جهتهم، شدد النواب، محمد الشطناوي، ومحمد عكور، وعطا إبداح، وخالد أبو حسان، وزهير السعيدين، وإسماعيل المشاقبة، ووائل رزوق، وفواز الزعبي، على ضرورة النهوض بالتعليم الأكاديمي للجامعات، لما له من آثار إيجابي على الخريجين.
بدوره، قال الدكتور مساد إن هناك تحديات مالية، تواجه مختلف جامعات المملكة، فضلًا عن ارتفاع كبير في مديونياتها، داعيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وأشار إلى تقدم تصنيف جامعة اليرموك في العديد من المجالات الأكاديمية، مضيفا أن هناك توجها لتعديل المناهج الدراسية بالجامعة.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
03/01/2024 14:24:03

MENAFN03012024000117011021ID1107681926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث