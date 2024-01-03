مالية النواب تناقش موازنة وزارة الثقافة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور نمر السليحات، أهمية التعاون المستمر بين مجلس النواب ووزارة الثقافة والمكتبة الوطنية للربط في مجالات الأرشفة للوثائق.

وقال السيلحات خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة موازنة وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية 2024، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأمين عام الوزارة ماهر نفش، ومدير عام المكتبة الوطنية نضال العياصرة، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن دور الوزارة يتمثل بالحفاظ على ذاكرة الوطن، وتعزيز رسالة النهضة الثقافية على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن موازنة الوزارة بلغت نحو 11 مليون دينار، بارتفاع مقداره حوالي 1.3 مليون دينار، مقارنة مع إعادة تقدير 2023، في حين بلغت النفقات الجارية نحو 5 ملايين دينار بارتفاع 755 الف دينار، وبلغت النفقات الرأسمالية نحو 6 ملايين دينار، بارتفاع 581 الف دينار.

بدورها، أكدت النجار دور الوزارة في تعزيز الثقافة محليا وعربيا، وحماية القيم العربية، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، مشيرة إلى دعم المثقفين والكتاب والخطاطين المتخصصين بالخط العربي والصناعة الثقافة والفنون.

من جهته، أوضح العياصرة أن 70 بالمئة من موازنة المكتبة مخصصة للنفقات الرأسمالية والتشغيلية، مشيرا إلى تنفيذ معارض للوثائق والصور ثابتة ومتنقلة لتاريخ الدولة الأردنية، بالإضافة إلى تدريب حوالي 1000 شخص على نظام الأرشفة المطبق في المكتبة الوطنية.

وبين أن المكتبة الوطنية لا ترصد بل تحصل على رصد الوزارات والمؤسسات، وإيداع الوثائق لديها.

وبلغت موازنة المكتبة نحو 1.6 مليون دينار بارتفاع 148 الف دينار، مقارنة مع إعادة تقدير 2023، في حين بلغت النفقات الجارية نحو 1.1 مليون دينار بارتفاع 173 الف دينار ، وبلغت النفقات الرأسمالية 500 الف بانخفاض 25 ألفا.

من جهتهم، أكد النواب سليمان أبو يحيى، وعمر النبر، وزهير السعديين، وفراس العجارمة، دور الثقافة في تعزيز وتوفير الثقافة والفنون لدى الأجيال القادمة، بالإضافة إلى إعادة تعزيز الفنون السابقة والقديمة وإعادة عرضها.

ودار نقاش بين النواب والحضور حول عدد من البنود في الموازنة، أبرزها المهرجانات والرقابة عليها، وحجم المصاريف عليها وضبط نفقاتها، والمشاريع والبرامج الثقافية، والمسابقات والجوائز، وتدريب الفنون والصناعات الثقافية، والتراث الثقافي غير المادي، والثقافة الإلكترونية.

كما طرح النواب استفسارات حول حفظ الوثائق والتصنيف، والمكتبة الإلكترونية، والحصول على المعلومات.

--(بترا)

ع س/ ف ج

03/01/2024 13:44:24