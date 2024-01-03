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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

1/3/2024 2:41:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 3 كانون الثاني (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، بالتزامن مع منع شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المقدسيين من الدخول إليه والصلاة فيه.
--(بترا)
م ف/أ م/اح
03/01/2024 13:24:27

MENAFN03012024000117011021ID1107681924

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