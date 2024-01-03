رئيس الوزراء يستقبل وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الاول (بترا)- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وبحث الخصاونة مع الوزير الإماراتي أوجه التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار وسبل تعزيزها وتطويرها، والمضي قدما في مشاريع الشراكة والتعاون التي تم إقرارها؛ وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب رئيس الوزراء عن دعم الأردن لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيقام خلال الربع الأول من العام الحالي، الذي سيشهد مشاركة وزراء ومسؤولين من 164دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكدا مشاركة الأردن بمستوى عال في هذا المؤتمر.

كما ثمن الخصاونة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ونجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP28) الشهر الماضي، والذي شهد الإعلان عن العديد من المبادرات المهمة.

من جهته، ثمن وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومشاركته الفاعلة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP28) وفي جميع المحافل المهمة، ما يترجم عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتميزها على جميع المستويات.

وأكد الزيودي سعي البلدين الحثيث للمزيد من التعاون والشراكة في مجالات التجارة والاستثمار، معربا عن تطلعه لمشاركة أردنية فاعلة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة الأردن في مجال الغذاء والدواء في ظل إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء.

--(بترا)

ع ق/ أ أ/اح

03/01/2024 13:22:02