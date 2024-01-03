حركة تجارية وسياحية معتدلة بعد انطلاق موسم التخفيضات بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 3 كانون الثاني (بترا)-امين المعايطة- تشهد مدينة العقبة حركة تجارية وسياحية معتدلة بعد انطلاق موسم التخفيضات، بمشاركة أكثر من 300 منشأة سياحية وتجارية تقدم خصومات مجزية و مدعومة بالشراكة ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارة العقبة.

وبحسب بيان لسلطة منطقة العقبةاليوم الأربعاء، زار المدينة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5 آلاف زائر من محافظات المملكة المختلفة ضمن موسم العقبة للتخفيضات، وارتفعت نسبة حجوزات بعض الفنادق من 10بالمئة إلى أكثر من 50 بالمئة، كما ان أجواء الدفء والطقس المعتدل للعقبة ساهم في زيادة الزوار المحليين للتمتع بالأجواء وبموسم تخفيضات غير مسبوق في مثل هذا الوقت من السنة.

وبحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف حميدي الفايز، مع محافظ العقبة خالد الحجاج، بحضور مفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، أوجه التنسيق بين المحافظة والسلطة لاستقبال الزوار خلال فترة موسم التخفيضات.

وأكد الفايز، أن السلطة تعمل بنسق تشاركي مع المحافظة في توفير جميع سبل الراحة والأمان للمواطنين وزوار العقبة، والتنسيق المشترك بين السلطة والمجلس التنفيذي في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة التي تساهم في تحقيق الرؤية الملكية للعقبة بأن تكون مقصدا سياحيا ولوجستيا وتجاريا عالميا.

من جانبه، عرض الحجاج الخطة التنفيذية والأمنية للعطلات والأعياد لضمان تسهيل حركة المواطنين وتوفير سبل الأمان والراحة والاستمتاع بأجواء العقبة الشتوية، مشيرا إلى دور المشاريع التنموية والتنفيذية التي يقوم عليها المجلس التنفيذي بالتعاون مع السلطة وكافة الشركاء في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

--(بترا)





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03/01/2024 12:49:17