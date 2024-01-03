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بتوجيهات ملكية... طائرة إخلاء طبي لعائلة تعرضت لحادث سير في السعودية

1/3/2024 2:41:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا) - بتوجيهات ملكية سامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، فجر اليوم الأربعاء، طائرة إخلاء طبي تابعة لسلاح الجو الملكي، لعائلة أردنية تعرضت لحادث سير في المملكة العربية السعودية.
وبين قائد طبابة سلاح الجو الملكي المقدم طبيب معاذ المومني أنه تم إخلاء 4 أفراد من عائلة أردنية عبر طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص، وأن حالة أحد المصابين خطيرة، فيما تبين أن الحالة العامة للباقين متوسطة.
من جهتهم، عبر ذوو العائلة عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود التي بذلتها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.
--(بترا)
ل م/ أ أ / س س
03/01/2024 12:34:54

MENAFN03012024000117011021ID1107681920

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