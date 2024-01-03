أحمد أمين ضيف الحلقة الأولى من مسلسلحالة خاصة.. يتقمص شخصية جورج قرداحى

MENAFN - Youm7) حل النجم أحمدأمين، ضيفا على الحلقة الأولى من مسلسل "حالة خاصة "، وجسد شخصية المذيع في برنامج "رحلة المليون" والذى يشارك فيه نديم " طه الدسوقى" وخلال الحلقة يذهل أحمد أمين من عبقرية وذكاء نديم في الرد السريع على الأسئلة ويطلب منه أن ينتظره حتى يقول الإجابات ولكن يكون نديم أسرع في الرد ويكسب المليون جنيه، وظهر النجم أحمد أمين في الحلقة بشكل كوميدى متقمص شخصية الإعلامى " جورج قرداحى" وبرنامجه الشهير " من سيربح المليون".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من

بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.



