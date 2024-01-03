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النقابات الفنية ونقابة السينمائيين تحيي الذكرى العاشرة لرحيل ممدوح الليثى

1/3/2024 2:40:11 PM
(MENAFN- Youm7) أحيا اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، وبحضورالإعلامى الكبير عمرو الليثى رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بمقر نقابة السينمائيين ،الذكرى العاشرة لرحيل الكاتب الكبير ممدوح الليثي،والتي توافق الأول من يناير.

وقام المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات بتسليم درع الإتحاد للإعلامي عمرو الليثى ..مؤكدا أن الكاتب الكبير ممدوح الليثى يعد من أهم القامات المؤثرة فى العمل الفني والنقابات الفنية .
كما قام نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة باهداءه درع النقابة، وقلادة طلعت حرب وشهادة تقدير، وأكد مسعد فودة بأن الراحل سيظل تأثيره باقيا على مدار السنين لما قدمه من عطاء فى مجالات كثيرة ، منها النقابات الفنية التى يعد أحد المؤسسين لها فى مصر .

والكاتب الكبير ممدوح الليثي (10 ديسمبر 1937-1 يناير 2014) كانت له عطاءات في كل المجالات كمنتج سينمائي وكاتب سيناريو.
حصل على بكالوريوس الشرطة، وليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1960، كما حصل على دبلوم معهد السيناريو، عام 1964.
عمل في بداية حياته في الصحافة وكتب العديد من القصص على صفحات مجلات (روز اليوسف) و (صباح الخير) ومجلة (البوليس) وجريدة (الشعب) وهو ما زال طالبا بالشرطة في الفترة منذ عام 1957 حتى عام 1960، ثم عمل ضابط شرطة بين القاهرة والفيوم حتى عام 1967، لكنه ترك الشرطة واتجه إلى المجال الذي طالما عشقه وتنقل فيه بين عدة مناصب مثل: رئيس قسم السيناريو عام 1967، مراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973، مراقب على الأفلام الدرامية، عام 1979، مدير عام أفلام التليفزيون عام 1982، رئيس أفلام التليفزيون عام 1985، رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عام 1985، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، نقيب السينمائيين.
تميزت أعماله السينمائية بقربها من الواقع المصري، وصنفت تلك الأعمال بأنها من أهم ما أنتجته السينما، وتضمنتها جميعا قوائم أفضل مائة فيلم مصري.
ومن أبرز أعماله: (ميرامار، ثرثرة فوق النيل، السكرية، الكرنك، المذنبون، الحب تحت المطر، أميرة حبي أنا، لا شيء يهم، امرأة سيئة السمعة، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، استقالة عالمة ذرة). كما أن له تجربة مسرحية من خلال مسرحية (إمبراطورية ميم) عام 1968، إلى جانب مجموعة من المسلسلات منها: (شرف المهنة، المتهم الرابع، لماذا أقتل، بلا شخصية، تاكسي، جريمة الموسم، الكنز). إلى جانب هذا فقد قدم 600 فيلم تسجيلي، وما يزيد على 1500 ساعة دراما عبارة عن مسلسلات وسهرات. توفي ممدوح الليثي مطلع يناير عام 2014 إثر أزمة صحية ألمت به. وقد حاز على العديد من الجوائز أهمها: (جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1992)، (جائزة من وزارة الثقافة عن عدة أفلام (السكرية) عام 1974، (أميرة حبي أنا) 1975، (المذنبون) عام 1976.

بحضور عمرو الليثى النقابات الفنية ونقابة السينمائيين تحي الذكرى العاشرة لرحيل ممدوح الليثى

النقابات الفنية ونقابة السينمائيين تحي الذكرى العاشرة لرحيل ممدوح الليثى


بحضور عمرو الليثى النقابات الفنية ونقابة السينمائيين تحي الذكرى العاشرة لرحيل ممدوح الليثى


بحضور عمرو الليثى النقابات الفنية ونقابة السينمائيين تحي الذكرى العاشرة لرحيل ممدوح الليثى


بحضور عمرو الليثى النقابات الفنية ونقابة السينمائيين تحي الذكرى العاشرة لرحيل ممدوح الليثى








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