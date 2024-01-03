Thursday, 04 January 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مارفل تلتزم الصمت بعد خسارتها نجم Walking Dead ستيفن يون

1/3/2024 2:40:10 PM
(MENAFN- Youm7) التزمت شركة مارفل الصمت وذلك بعد انسحاب نجم Walking Dead ستيفن يون وانسحابه من فيلم
Thunderbolts، حيث كان من المقرر أن يلعب دور Sentry، ولم تصدر الشركة أي بيانات حول انسحاب يون أو أسباب رحيله، فيما التزم هو أيضا الصمت، وذلك حسبما كشف موقع screenrant.



ستيفن يون عرف بدوره في مسلسل The Walking Dead حيث لعب دور جلين ري ويدور العمل حول الناجين من كارثة الزومبي وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة تحت تهديد شبه دائم لهجمات من "المشاة"، وذلك مع انهيار حضارتهم، وبالتالي يجب على الناجين مواجهة الناجين الآخرين الذين شكلوا مجموعات ومجتمعات بمجموعاتهم الخاصة من القوانين والأخلاق، ومع الموسم الحادي عشر، تعود المجموعة من مهمة غذائية حرجة لكنها تدرك أنها ليست كافية، لذا تقترح ماجي خطة جديدة، وفي غضون ذلك، يتم نقل أولئك الذين تم أسرهم من قبل الجنود الغرباء إلى مكان آخر لم يكشف عنه.



سلسلة
The Walking Dead يقوم ببطولتها كل من نورمان ريدوس، ميليسا ماكبرايد، لورين كوهان، كريستيان سيراتوس، جوش ماكديرميت، سيث جيليام، روس ماركاند، جاري بايتون، كوبر أندروز، كالان ماكوليف، جيفري دين مورجان، إليانور ماتسورا، ناديا هيلكر وكايلي فليمينج وكاسادي ماكلينسي ولورين ريدلوف وباولا لازارو ومايكل جيمس شو.
















MENAFN03012024000132011024ID1107681916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث