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إنجى علاء بعد العمرة: الفترة اللى فاتت مكانتش سهلة وربنا ينور بصيرتنا

1/3/2024 2:40:09 PM
(MENAFN- Youm7) حرصت الكاتبة والسيناريست إنجى علاء
على مشاركة متابعيها صوراً من أمام الكعبة بعد أدئها مناسك العمرة بصحبة عدد من صديقاتها، حيث نشرت إنجى مجموعة من الصور، وعلقت عليها: "أحلى سفرية في الدنيا مع أحلى صحاب، الحمد لله الفترة اللي فاتت كانت فترة مش سهلة".

وأضافت إنجى علاء: "ربنا ينور بصيرتنا ويثبتنا ويحفظنا ويردنا إليه دايماً رداً جميلاً، يا رب إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رحمن يا رحيم، اللهم إني استودعتك نفسي وقلبي وأولادي، ربنا يوعد كل مشتاق".

وانفصلت إنجى علاء عن زوجها النجم يوسف الشريف بعد زواج دام 14 عاما، حيث أعلنت إنجى ويوسف الخبر من خلال منشور واحد تم نشره على حساباتهما، وجاء فيه: "قدّر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

يذكر أن إنجى علاء كانت قد انتهت من كتابة مسلسل بعنوان "الراكون" يجمعها بطليقها النجم يوسف الشريف ويخرجه ماندو العدل وتم تأجيله، والعمل الثالث الذي يجمعه بزوجته إنجي علاء كمؤلفة بعد مسلسل "لعبة إبليس" الذى تم عرضه عام 2015، و"كوفيد 25" من 15 حلقة وتم عرضه في شهر رمضان 2021.


انجى علاء وصديقاتها بعد اداء مناسك العمرة

انجى علاء وصديقاتها بعد اداء مناسك العمرة

انجى علاء وصديقاتها بعد اداء مناسك العمرة

إنجى علاء وصديقاتها بعد أداء مناسك العمرة





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