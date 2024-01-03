المصممة مارى أولسن ترتدى وشاح البطانية موضة 2024.. ازاى تنسقيه مع ملابسك

MENAFN - Youm7) احتفلت مارى كيت أولسن مصممة الأزياء الشهيرة بعيد ميلادها الثلاثين في باريس، في رحلة استمرت مدة العطلة الرسمة الأخيرة للاحتفال برأس السنة الميلادية، وقد ارتدت المصممة أزياء مميزة، وحسب موقع" instyle"اختارت المصممة بنطالًا رياضيًا رماديًا مريحًا، كان معها طيلة الرحلة، وقد أضفت إليه معطفا طويلا من الفرو الصناعي البني، ونعال كانت ترتديها مع جوارب رمادية، ووشاح بطانية كبير الحجم باللون الأزرق الداكن وهو قطعة أساسية باريسية. كما أنه محور موضوعنا التالى لتختارى منه ما يناسبك في موسم الشتاء الحالي.

مارى كيت أولسن





وشاح من الصوف والكشمير المُعاد تدويره من نوردستروم

الأوشحة ذات المقاس الكبير كانت هي الفائزة بوضوح خاصة بسبب الجو البارد القارس، في جميع الأجواء، الوشاح الشتوي ذو الحجم "العادي" أمر جيد، ولكن نظرًا لولع الموضة بكل الأشياء كبيرة الحجم، فإن الأوشحة الأكبر حجمًا تفوز بأغلبية ساحقة، وليس فقط من حيث المظهر فهى أكثر عملية إلى حد كبير، حيث يمكن أن تتضاعف كبطانية، ومن هنا جاء مصطلح "وشاح بطانية".

الوشاح البطانية





يمكنك لفه حولك بشكل عرضي للحصول على مظهر غير مبال، أو تعليقه بالكامل على كتفيك لمزيد من الدفء عندما لا يكون معطفك الشتوي كافيًا. أو أتركيه كما أبقت ماري كيت مفتوحًا، على الرغم من أنها تستطيع بسهولة وضع جانب واحد فوق كتفيها للحصول على أسلوب أنيق للغاية في ارتداء الأكسسوار.





..الوشاح البطانية







