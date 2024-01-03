المصممة مارى أولسن ترتدى وشاح البطانية موضة 2024.. ازاى تنسقيه مع ملابسك

(MENAFN
- Youm7) احتفلت مارى كيت أولسن مصممة الأزياء الشهيرة بعيد ميلادها الثلاثين في باريس، في رحلة استمرت مدة العطلة الرسمة الأخيرة للاحتفال برأس السنة الميلادية، وقد ارتدت المصممة أزياء مميزة، وحسب موقع" instyle"
اختارت المصممة بنطالًا رياضيًا رماديًا مريحًا، كان معها طيلة الرحلة، وقد أضفت إليه معطفا طويلا من الفرو الصناعي البني، ونعال كانت ترتديها مع جوارب رمادية، ووشاح بطانية كبير الحجم باللون الأزرق الداكن وهو قطعة أساسية باريسية. كما أنه محور موضوعنا التالى لتختارى منه ما يناسبك في موسم الشتاء الحالي.
مارى كيت أولسن
وشاح من الصوف والكشمير المُعاد تدويره من نوردستروم
الأوشحة ذات المقاس الكبير كانت هي الفائزة بوضوح خاصة بسبب الجو البارد القارس، في جميع الأجواء، الوشاح الشتوي ذو الحجم "العادي" أمر جيد، ولكن نظرًا لولع الموضة بكل الأشياء كبيرة الحجم، فإن الأوشحة الأكبر حجمًا تفوز بأغلبية ساحقة، وليس فقط من حيث المظهر فهى أكثر عملية إلى حد كبير، حيث يمكن أن تتضاعف كبطانية، ومن هنا جاء مصطلح "وشاح بطانية".
الوشاح البطانية
يمكنك لفه حولك بشكل عرضي للحصول على مظهر غير مبال، أو تعليقه بالكامل على كتفيك لمزيد من الدفء عندما لا يكون معطفك الشتوي كافيًا. أو أتركيه كما أبقت ماري كيت مفتوحًا، على الرغم من أنها تستطيع بسهولة وضع جانب واحد فوق كتفيها للحصول على أسلوب أنيق للغاية في ارتداء الأكسسوار.
..الوشاح البطانية
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