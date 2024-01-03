Thursday, 04 January 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارفع قامتك وابتسم ..4 علامات في لغة الجسد تزيد من جاذبيتك

1/3/2024 2:40:04 PM
(MENAFN- Youm7) الأناقة الشياكة لا تقتصر على الملابس فقط، لكن أحيانا نحتاج لبعض التصرفات التي تساعدنا في الظهور بشكل مميز، فهناك بعض التصرفات والحركات في
لغة الجسد التي تجعلنا أكثر أناقة
وظهورا مميزا، وفقًا لما جاء في موقع
hackspirit



فتاة تصافح شاب
قوة الموقف:

في سعيك للأناقة، حافظ على ظهور وضعيتك بشكل مميز،
كي تساعدك في زيادة الثقة بالنفس، لزيادة
ثقتك وضبط وضعيتك عليك بتنفيذ التالي: تخيل خيطًا مربوطًا بأعلى رأسك، يسحبك إلى الأعلى يساعد هذا على محاذاة رقبتك وعمودك الفقري، مما يحسن وضعك في الظهور بشكل أفضل وسريع، ثم اسحب كتفيك إلى الخلف كي يعبر أيضًا عن الثقة.


إتقان فن التواصل بالعين:

يعد التواصل البصري أداة قوية في توصيل المعلومة بشكل أسرع وأفضل، وعندما يتم ذلك بشكل صحيح دون الاصطناع ، تبدو أنيقًا بدون بذل مجهود فالحديث البصري مؤثر بشكل قوي ويزيد من الثقة بالنفس، هناك خط رفيع بين الحفاظ على التواصل البصري والتحديق.


الحركات الخفيفة :

سر التحرك برشاقة هو أن تأخذ وقتك في الحركات بدون تسرع كي لا تبدو شخصا متوترا يشعر بالقلق، بالإضافة إلى أن التحرك ببطء يجعلك شخصا أنيقا.

أناقة الابتسامة الصادقة:

الابتسامة الصادقة تصنع المعجزات تضيء وجهك وتنقل الدفء وتجعلك تبدو ودودًا بشكل كبير جدًا مما يجعلك أنيقا، فالابتسامة البسيطة تشغل وجهك بالكامل، وخاصة عينيك، أيضًا تعزز من علاقاتك وتجعلك أكثر قبولا لدى الآخرين.



الابتسامة الصادقة








MENAFN03012024000132011024ID1107681913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث