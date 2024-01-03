ارفع قامتك وابتسم ..4 علامات في لغة الجسد تزيد من جاذبيتك

MENAFN - Youm7) الأناقة الشياكة لا تقتصر على الملابس فقط، لكن أحيانا نحتاج لبعض التصرفات التي تساعدنا في الظهور بشكل مميز، فهناك بعض التصرفات والحركات فيلغة الجسد التي تجعلنا أكثر أناقةوظهورا مميزا، وفقًا لما جاء في موقعhackspirit





فتاة تصافح شابقوة الموقف:

في سعيك للأناقة، حافظ على ظهور وضعيتك بشكل مميز،

كي تساعدك في زيادة الثقة بالنفس، لزيادة

ثقتك وضبط وضعيتك عليك بتنفيذ التالي: تخيل خيطًا مربوطًا بأعلى رأسك، يسحبك إلى الأعلى يساعد هذا على محاذاة رقبتك وعمودك الفقري، مما يحسن وضعك في الظهور بشكل أفضل وسريع، ثم اسحب كتفيك إلى الخلف كي يعبر أيضًا عن الثقة.





إتقان فن التواصل بالعين:

يعد التواصل البصري أداة قوية في توصيل المعلومة بشكل أسرع وأفضل، وعندما يتم ذلك بشكل صحيح دون الاصطناع ، تبدو أنيقًا بدون بذل مجهود فالحديث البصري مؤثر بشكل قوي ويزيد من الثقة بالنفس، هناك خط رفيع بين الحفاظ على التواصل البصري والتحديق.





الحركات الخفيفة :

سر التحرك برشاقة هو أن تأخذ وقتك في الحركات بدون تسرع كي لا تبدو شخصا متوترا يشعر بالقلق، بالإضافة إلى أن التحرك ببطء يجعلك شخصا أنيقا.

أناقة الابتسامة الصادقة:

الابتسامة الصادقة تصنع المعجزات تضيء وجهك وتنقل الدفء وتجعلك تبدو ودودًا بشكل كبير جدًا مما يجعلك أنيقا، فالابتسامة البسيطة تشغل وجهك بالكامل، وخاصة عينيك، أيضًا تعزز من علاقاتك وتجعلك أكثر قبولا لدى الآخرين.

الابتسامة الصادقة



