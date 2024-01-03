ارفع قامتك وابتسم ..4 علامات في لغة الجسد تزيد من جاذبيتك

(MENAFN
- Youm7) الأناقة الشياكة لا تقتصر على الملابس فقط، لكن أحيانا نحتاج لبعض التصرفات التي تساعدنا في الظهور بشكل مميز، فهناك بعض التصرفات والحركات في
لغة الجسد التي تجعلنا أكثر أناقة
وظهورا مميزا، وفقًا لما جاء في موقع
hackspirit
فتاة تصافح شاب
قوة الموقف:
في سعيك للأناقة، حافظ على ظهور وضعيتك بشكل مميز،
كي تساعدك في زيادة الثقة بالنفس، لزيادة
ثقتك وضبط وضعيتك عليك بتنفيذ التالي: تخيل خيطًا مربوطًا بأعلى رأسك، يسحبك إلى الأعلى يساعد هذا على محاذاة رقبتك وعمودك الفقري، مما يحسن وضعك في الظهور بشكل أفضل وسريع، ثم اسحب كتفيك إلى الخلف كي يعبر أيضًا عن الثقة.
إتقان فن التواصل بالعين:
يعد التواصل البصري أداة قوية في توصيل المعلومة بشكل أسرع وأفضل، وعندما يتم ذلك بشكل صحيح دون الاصطناع ، تبدو أنيقًا بدون بذل مجهود فالحديث البصري مؤثر بشكل قوي ويزيد من الثقة بالنفس، هناك خط رفيع بين الحفاظ على التواصل البصري والتحديق.
الحركات الخفيفة :
سر التحرك برشاقة هو أن تأخذ وقتك في الحركات بدون تسرع كي لا تبدو شخصا متوترا يشعر بالقلق، بالإضافة إلى أن التحرك ببطء يجعلك شخصا أنيقا.
أناقة الابتسامة الصادقة:
الابتسامة الصادقة تصنع المعجزات تضيء وجهك وتنقل الدفء وتجعلك تبدو ودودًا بشكل كبير جدًا مما يجعلك أنيقا، فالابتسامة البسيطة تشغل وجهك بالكامل، وخاصة عينيك، أيضًا تعزز من علاقاتك وتجعلك أكثر قبولا لدى الآخرين.
الابتسامة الصادقة
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