5 نصائح تربوية من المعلمات للأم.. عشان طفلك يبقى هادى ومركز فى البيت

(MENAFN
- Youm7) إلزام طفل واحد بالهدوء والاستماع جيدا أمر غير سهل، وتتخيل الأم وتسأل نفسها ماذا تفعل معلمة الفصل مع عدد من الطلاب وكيف تلزمهم بالهدوء والتركيز واتباع المهام الدراسية داخل الفصل بسلام كل يوم.
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قدم بعض النصائح للمعلمين والمعلمات والتي يمكن من
أن تتبعها الأم أيضا مع أطفالها داخل المنزل، وهي:
الصوت المنخفض
ما يلفت الأطفال ويجذب انتباههم استخدام الهمس والصوت المنخفض بدلا من المرتفع، هذا يجبر الأطفال على التركيز إلى المعلمات.
وقت للشكوى
إذا قام الأطفال بعدم التقبل لنشاط ما داخل الفصل، تسمح لهم المعلمة
بإبداء آرائهم فقط لمدة دقيقة واحدة، وهذا الوقت يمنحهم الاهتمام ويوفر لهم تقبل ما تقترحه المعلمة بعد ذلك، وهي بذلك خطوة جيدة إذا فعلتها الأم مع أطفالها بترك مساحة لهم مع مناقشة ما يشتكون منه والوصول إلى حل.
وجود بدائل
تقوم المعلمات باستخدام طريقة وجود البدائل، وتقرر مهام متعددة داخل الفصل وجميعها مقبول ومطلوب منهم تنفيذه، والطلاب يختارون ما يفضلون وهذا يجعلهم يشعرون بأن لهم دور في الاختيار والمشاركة، وإذا اتبعت الأم هذه الطريقة وادخلت خيارات متعددة لأطفالها ويقومون هم بالاختيار سيكون الأمر سهلا على الأمهات بالتأكيد في الزام أطفالهم فعل المطلوب منهم.
المعلمة تقترح بدائل
جذبهم إليك
تقول المعلمات إنهن يخبرن طلابهم أن ينظروا إليهن، ويقمن بجذبهن أكثر بترديد انظروا أيها الطلاب سنقول شيئا مهما، وينجذب إليهم الطلاب، وإذا فعلت الأم هذا الأمر تقول لطفلها" انظر إلى عندما أتحدث إليك" يزيد هذا التصرف من تقارب التواصل وزيادة الاهتمام.
تركيز الطالبة مع المعلمة
مكافأة
عندما يكون الفصل غير مرتب ونظيف، تطلب المعلمات من الطلاب أن أسرع طالب يقوم بترتيب مكانه ويجعله نظيف سيحصل على مكافأة، وإذا استخدمت الأم أسلوب التشجيع هذا بين أطفالهم في ترتيب غرفهم وتنظيفهم يصبح الأطفال أكثر حماسة ونشاط.
فرحة الطلاب
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