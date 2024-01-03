5 نصائح تربوية من المعلمات للأم.. عشان طفلك يبقى هادى ومركز فى البيت

MENAFN - Youm7) إلزام طفل واحد بالهدوء والاستماع جيدا أمر غير سهل، وتتخيل الأم وتسأل نفسها ماذا تفعل معلمة الفصل مع عدد من الطلاب وكيف تلزمهم بالهدوء والتركيز واتباع المهام الدراسية داخل الفصل بسلام كل يوم.موقع"realsimpleقدم بعض النصائح للمعلمين والمعلمات والتي يمكن منأن تتبعها الأم أيضا مع أطفالها داخل المنزل، وهي:





الصوت المنخفض

ما يلفت الأطفال ويجذب انتباههم استخدام الهمس والصوت المنخفض بدلا من المرتفع، هذا يجبر الأطفال على التركيز إلى المعلمات.





وقت للشكوى

إذا قام الأطفال بعدم التقبل لنشاط ما داخل الفصل، تسمح لهم المعلمة

بإبداء آرائهم فقط لمدة دقيقة واحدة، وهذا الوقت يمنحهم الاهتمام ويوفر لهم تقبل ما تقترحه المعلمة بعد ذلك، وهي بذلك خطوة جيدة إذا فعلتها الأم مع أطفالها بترك مساحة لهم مع مناقشة ما يشتكون منه والوصول إلى حل.





وجود بدائل

تقوم المعلمات باستخدام طريقة وجود البدائل، وتقرر مهام متعددة داخل الفصل وجميعها مقبول ومطلوب منهم تنفيذه، والطلاب يختارون ما يفضلون وهذا يجعلهم يشعرون بأن لهم دور في الاختيار والمشاركة، وإذا اتبعت الأم هذه الطريقة وادخلت خيارات متعددة لأطفالها ويقومون هم بالاختيار سيكون الأمر سهلا على الأمهات بالتأكيد في الزام أطفالهم فعل المطلوب منهم.





المعلمة تقترح بدائل





جذبهم إليك

تقول المعلمات إنهن يخبرن طلابهم أن ينظروا إليهن، ويقمن بجذبهن أكثر بترديد انظروا أيها الطلاب سنقول شيئا مهما، وينجذب إليهم الطلاب، وإذا فعلت الأم هذا الأمر تقول لطفلها" انظر إلى عندما أتحدث إليك" يزيد هذا التصرف من تقارب التواصل وزيادة الاهتمام.

تركيز الطالبة مع المعلمة





مكافأة

عندما يكون الفصل غير مرتب ونظيف، تطلب المعلمات من الطلاب أن أسرع طالب يقوم بترتيب مكانه ويجعله نظيف سيحصل على مكافأة، وإذا استخدمت الأم أسلوب التشجيع هذا بين أطفالهم في ترتيب غرفهم وتنظيفهم يصبح الأطفال أكثر حماسة ونشاط.

فرحة الطلاب