من نظرة عين.. 4 علامات في لغة الجسد تخبرك بأن الرجل يحب بصدق

(MENAFN
- Youm7) الحب من أسمى المشاعر التي يبحث عنها الشخص، وعدد كبير من الفتيات يبحثن عن أفضل الطرق التي تمكنهم من معرفة مشاعر الرجل تجاههن، لذا تواصل "اليوم السابع" مع محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد لمعرفة أبرز العلامات التي تدل على حب الرجل.
علامات الحب عند الرجل اتساع بؤبؤ العين
يتسع بؤبؤ العين تلقائياً حين ينظر الإنسان إلي من يحب، وحين يتحدث مع من يحب، لذلك تعد هذه الإشارة من أقوى الإشارات المعبرة عن الحب، لأن الإنسان لا يستطيع السيطرة عليها.
تعلق البصر
تحدث هذه الإشارة حين يرى الرجل المرأة في بداية اللقاء، ثم تستمر طوال تواجدهم معًا أو في نفس المكان، وتعبر عن أن الرجل يهتم بالمرأة ولديه إعجاب قوي بها لدرجة أنه لا يستطيع إبعاد نظره عنها.
هندمة ملابسه
يفعل الرجل هذه الإشارة بهدف الظهور في أجمل مظهر أمام المرأة، لينال إعجابها، ولكن ينبغي أن تعلم أن هذه الإشارة في الكثير من الأحيان تعبر عن التوتر والقلق، لذلك حين نقوم بتحليلها ينبغي لنا مراعاة السياق الذي تحدث فيه الإشارة، حتى لا نبني عليها انطباعات خاطئة.
الميل تجاهها
حين يجلس الرجل مع المرأة أو يقف معها، نلاحظ عليه أثناء حديثهما معاً أنه يميل بجسده تجاهها، وهذا الميل يحدث بالجذع ويظهر في ميل منتصف جسده العلوي، وهذا يعبر عن الإعجاب والاهتمام.
علامات الحب
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