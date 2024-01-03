من نظرة عين.. 4 علامات في لغة الجسد تخبرك بأن الرجل يحب بصدق

MENAFN - Youm7) الحب من أسمى المشاعر التي يبحث عنها الشخص، وعدد كبير من الفتيات يبحثن عن أفضل الطرق التي تمكنهم من معرفة مشاعر الرجل تجاههن، لذا تواصل "اليوم السابع" مع محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد لمعرفة أبرز العلامات التي تدل على حب الرجل.





علامات الحب عند الرجل اتساع بؤبؤ العين

يتسع بؤبؤ العين تلقائياً حين ينظر الإنسان إلي من يحب، وحين يتحدث مع من يحب، لذلك تعد هذه الإشارة من أقوى الإشارات المعبرة عن الحب، لأن الإنسان لا يستطيع السيطرة عليها.

‏تعلق البصر

تحدث هذه الإشارة حين يرى الرجل المرأة في بداية اللقاء، ثم تستمر طوال تواجدهم معًا أو في نفس المكان، وتعبر عن أن الرجل يهتم بالمرأة ولديه إعجاب قوي بها لدرجة أنه لا يستطيع إبعاد نظره عنها.

‏هندمة ملابسه

يفعل الرجل هذه الإشارة بهدف الظهور في أجمل مظهر أمام المرأة، لينال إعجابها، ولكن ينبغي أن تعلم أن هذه الإشارة في الكثير من الأحيان تعبر عن التوتر والقلق، لذلك حين نقوم بتحليلها ينبغي لنا مراعاة السياق الذي تحدث فيه الإشارة، حتى لا نبني عليها انطباعات خاطئة.

‏الميل تجاهها

حين يجلس الرجل مع المرأة أو يقف معها، نلاحظ عليه أثناء حديثهما معاً أنه يميل بجسده تجاهها، وهذا الميل يحدث بالجذع ويظهر في ميل منتصف جسده العلوي، وهذا يعبر عن الإعجاب والاهتمام.

علامات الحب



