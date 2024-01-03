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مشاهير أشقاء على السجادة الحمراء قبل وبعد الشهرة.. صور

1/3/2024 2:40:04 PM
(MENAFN- Youm7) من المفترض أن المشاهير هم نجوم عائلاتهم، لكن هل تعلم أن بعض أشهر المشاهير في العالم لديهم أشقاء مذهلون بنفس القدر؟ من المؤكد أن الجينات الجيدة واضحة في هؤلاء الأشقاء والمشاهير الأقل شهرة مثل كريس وليام هيمسوورث وغيرهم، وأيضًا تركت كل من داكوتا فانينج وإيلي فانينج بصمتهما كممثلتين بارعتين.



بدأت داكوتا التمثيل عام 1999 عندما كانت في الخامسة من عمرها، أي قبل عامين تقريبًا من انضمام أختها إيل إليها في دائرة الضوء، حيث قامت إيل بتصوير نسخة أصغر من داكوتا في عام 2001 في فيلم I Am Sam لدورها التمثيلي الأول، وظل رابط الأخوة بينهما يأتى أولًا، والدعم واضح دائمًا على السجادة الحمراء.





يعتقد بعض نجوم هوليوود أن العائلة تأتي دائمًا في المقام الأول، وأنه لا يوجد أحد أفضل للمشاركة في بريق الأضواء من أخيهم أو أختهم، ومن أجمل الأشياء في الحياة هي مشاهدة علاقة الحب بين الأشقاء، إليكم بعض المشاهير الذين اختاروا السير على السجادة الحمراء مع إخوانهم وأخواتهم، مثل ما ذكره موقع "Buzz feed".






إليك ما بدا عليه الأشقاء المشهورون في صور السجادة الحمراء وهم أصغر سنا وصورهم عندما كبروا:




هذا هو كريس وليام هيمسوورث على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 2006











وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة معًا في عام 2019









هنا جايدن وويلو سميث على واحدة من أقدم السجادات الحمراء معًا في عام 2007:







وها هما في أحدث حدث لهما معًا في عام 2023:









إليكم مايلي ونوح سايروس على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 2008:






وها هما في أحدث حدث لهما معًا في عام 2019:





إليكم ماجي وجيك جيلنهال على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 2001:









وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة معًا في عام 2023:






ها هي هالي جويل وإميلي أوسمنت على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 2000:








وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة معًا في عام 2022:







إليكم داكوتا وإيلي فانينج على إحدى أولى السجادات الحمراء لهما معًا في عام 2002:







وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة معًا في عام 2023:







إليكم بيونسيه وسولانج نولز على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 2001:









وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة في عام 2016:








هذه ماري كيت وآشلي أولسن على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 1991:







وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة معًا في عام 2019:






إليكم كيندال وكايلي جينر في إحدى المناسبات الأولى لهما في عام 2003:






وها هم على السجادة الحمراء الأخيرة في عام 2023:






ها هي زوي وإميلي ديشانيل على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 2001:






وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة معًا في عام 2019:





















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