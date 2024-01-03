مشاهير أشقاء على السجادة الحمراء قبل وبعد الشهرة.. صور

مشاهير أشقاء على السجادة الحمراء قبل وبعد الشهرة.. صور
التاريخ
1/3/2024 2:40:04 PM
(MENAFN
- Youm7) من المفترض أن المشاهير هم نجوم عائلاتهم، لكن هل تعلم أن بعض أشهر المشاهير في العالم لديهم أشقاء مذهلون بنفس القدر؟ من المؤكد أن الجينات الجيدة واضحة في هؤلاء الأشقاء والمشاهير الأقل شهرة مثل كريس وليام هيمسوورث وغيرهم، وأيضًا تركت كل من داكوتا فانينج وإيلي فانينج بصمتهما كممثلتين بارعتين.
بدأت داكوتا التمثيل عام 1999 عندما كانت في الخامسة من عمرها، أي قبل عامين تقريبًا من انضمام أختها إيل إليها في دائرة الضوء، حيث قامت إيل بتصوير نسخة أصغر من داكوتا في عام 2001 في فيلم I Am Sam لدورها التمثيلي الأول، وظل رابط الأخوة بينهما يأتى أولًا، والدعم واضح دائمًا على السجادة الحمراء.
يعتقد بعض نجوم هوليوود أن العائلة تأتي دائمًا في المقام الأول، وأنه لا يوجد أحد أفضل للمشاركة في بريق الأضواء من أخيهم أو أختهم، ومن أجمل الأشياء في الحياة هي مشاهدة علاقة الحب بين الأشقاء، إليكم بعض المشاهير الذين اختاروا السير على السجادة الحمراء مع إخوانهم وأخواتهم، مثل ما ذكره موقع "Buzz feed".
إليك ما بدا عليه الأشقاء المشهورون في صور السجادة الحمراء وهم أصغر سنا وصورهم عندما كبروا:
هذا هو كريس وليام هيمسوورث على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 2006
وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة معًا في عام 2019
هنا جايدن وويلو سميث على واحدة من أقدم السجادات الحمراء معًا في عام 2007:
وها هما في أحدث حدث لهما معًا في عام 2023:
إليكم مايلي ونوح سايروس على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 2008:
وها هما في أحدث حدث لهما معًا في عام 2019:
إليكم ماجي وجيك جيلنهال على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 2001:
وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة معًا في عام 2023:
ها هي هالي جويل وإميلي أوسمنت على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 2000:
وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة معًا في عام 2022:
إليكم داكوتا وإيلي فانينج على إحدى أولى السجادات الحمراء لهما معًا في عام 2002:
وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة معًا في عام 2023:
إليكم بيونسيه وسولانج نولز على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 2001:
وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة في عام 2016:
هذه ماري كيت وآشلي أولسن على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 1991:
وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة معًا في عام 2019:
إليكم كيندال وكايلي جينر في إحدى المناسبات الأولى لهما في عام 2003:
وها هم على السجادة الحمراء الأخيرة في عام 2023:
ها هي زوي وإميلي ديشانيل على السجادة الحمراء الأولى لهما معًا في عام 2001:
وها هما على السجادة الحمراء الأخيرة معًا في عام 2019:
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