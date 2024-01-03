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أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء فى مصر 3 يناير 2024

1/3/2024 2:40:01 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء فى مصر 3 يناير 2024 والتي من بينها حركة البورصة المصرية وسوق الذهب وكذلك أداء المجموعة الاقتصادية فى مصر.


178 مليار جنيه صافى أرباح شركات البورصة فى أول 9 شهور من 2023


صعود قطاعات البورصة خلال 2023 على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 176.9%


رئيس المصرية للاتصالات ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم بالبنوك


تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.37% بختام تعاملات جلسة الأربعاء


تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.37% بختام تعاملات جلسة الأربعاء


جهاز تنمية المشروعات عقود بـ160مليون جنيه.. منها 60 مليون لمشروعات المرأة









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