أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء فى مصر 3 يناير 2024

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- Youm7) ننشر أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء فى مصر 3 يناير 2024 والتي من بينها حركة البورصة المصرية وسوق الذهب وكذلك أداء المجموعة الاقتصادية فى مصر.
178 مليار جنيه صافى أرباح شركات البورصة فى أول 9 شهور من 2023
صعود قطاعات البورصة خلال 2023 على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 176.9%
رئيس المصرية للاتصالات ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم بالبنوك
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.37% بختام تعاملات جلسة الأربعاء
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.37% بختام تعاملات جلسة الأربعاء
جهاز تنمية المشروعات عقود بـ160مليون جنيه.. منها 60 مليون لمشروعات المرأة
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