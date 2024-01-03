جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد

(MENAFN
- Youm7) ينشر اليوم السابع لقرائه من سكان محافظة الوادي الجديد التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المواعيد الجديدة لتنفيذ جدول تخفيف الأحما الجديد بناء على تعليمات مجلس الوزراء والذى يبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساءاً لمدة ساعتين يوميا.
وأعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الـ 5 مساء، و توزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.
وفيما يلى جدول تخفيف الأحمال بنطاق محافظة الوادى الجديد:
MENAFN03012024000132011024ID1107681908
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.