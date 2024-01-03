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جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد

1/3/2024 2:40:01 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع لقرائه من سكان محافظة الوادي الجديد التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المواعيد الجديدة لتنفيذ جدول تخفيف الأحما الجديد بناء على تعليمات مجلس الوزراء والذى يبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساءاً لمدة ساعتين يوميا.





وأعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الـ 5 مساء، و توزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.







وفيما يلى جدول تخفيف الأحمال بنطاق محافظة الوادى الجديد:
















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