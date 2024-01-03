Thursday, 04 January 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس البورصة: جارى دراسة تأسيس شركة منفصلة لتداول المشتقات

1/3/2024 2:40:01 PM
(MENAFN- Youm7) قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إنه جارى
دراسة تأسيس شركة منفصلة لتداول المشتقات، على أن تساهم فيها البورصة من خلال شركة البورصة القابضة مع بنوك وجهة ذات خبرة في تداول المشتقات أو الترخيص لشركة تسويات بالقيام بعملية التداول بجانب مهام التسوية، إذا حصلت على الترخيص.





أضاف أن البورصة تدرس تفعيل سوق المشتقات المالية والعقود على السلع في ضوء تقييم مدى احتياج السوق والمتعاملين، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس شركة تسويات لخدمات التقاص، وجاري العمل على وضع واعتماد قواعد التداول والتسوية للمشتقات، وتجهيز نظمى التداول والتسوية.





وتابع أحمد الشيخ رئيس البورصة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن حصاد البورصة المصرية خلال عام 2023، مساء اليوم الأربعاء، أنه جاري التواصل مع كل الأطراف خاصة شركات السمسرة والبنوك للتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التداول في سوق المشتقات سواء كوسطاء أو أعضاء تسوية والبدء في تجهيز البنية التحتية والنظم والكفاءات البشرية المطلوبة لمزاولة النشاط لدى هذه الشركات.





وذكر كما أنه جارى التواصل مع البنك المركزي لإشراك البنوك كأعضاء تسوية، والتفاوض مع عدد من البنوك كمساهمين في رأس مال شركة التسويات، والترخيص من هيئة الرقابة المالية لشركة تسويات لتسوية العمليات الخاصة بشهادات الكربون، وكذلك الحصص العقارية.












MENAFN03012024000132011024ID1107681906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث