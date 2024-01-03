أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم.. الجرام عيار 21 يغلق عند 3180 جنيها

MENAFN - Youm7) ننشر أسعار الذهب في مصر بختام تداولات اليوم الأربعاء، بعد تحرك ملحوظ لجرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر من مستويات 3165 جنيها إلى 3180 جنيها الآن، وسط تذبذب في الطلب على الذهب خلال الساعات القليلة الماضية.









أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم:

عيار 24 يسجل 3634 جنيها.

عيار 21 يسجل 3180 جنيها.

عيار 18 يسجل 2726 جنيها.

عيار 14 يسجل 2120 جنيها.

الجنيه الذهب 25440 جنيها.





البورصة العالميةيشهد الذهب ضغط سلبي مع بداية تداولات اليوم ليستمر في التراجع لليوم الرابع على التوالي وسط عدم اليقين في الأسواق بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وذلك قبل صدور محضر اجتماع البنك اليوم.تتداول أسعار الذهب الفوري حاليا عند المستوى 2054 دولار للأونصة وكان السعر قد سجل أعلى مستوى اليوم عند 2066 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض خلال الثلاث جلسات الماضية ليتراجع السعر من أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2088 دولار للأونصة.سعر الذهب بدأ تداولات عام 2024 على تراجع وذلك بعد ارتفاع خلال عام 2023 بنسبة 13.1% وتسجيله أعلى مستوى تاريخي في 4 ديسمبر الماضي عند 2148 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.التراجع الحالي في أسعار الذه يأتي مع بداية قوية للدولار هذا العام فقد ارتفع مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 1% ليبتعد عن أدنى مستوياته في 5 أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي.من جهة أخرى شهدت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.9% وسجلت أعلى مستوى منذ 3 أسابيع عند 4.024% وذلك بعد 5 أسابيع متتالية من الهبوط سجلت خلالهم أدنى مستوى منذ أكثر من 5 أشهر عند 3.783%.الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وهو ما ساعد على تراجع أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة، إلا أنه على الرغم من هذا يظل متماسك حتى الآن دون الدخول في حركة هبوط قوية.الأسواق تسعى إلى مزيد من التأكيد من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024، وقد أدى ذلك إلى تخلي المعدن الأصفر عن بعض مكاسبه الأخيرة، بينما انتعش الدولار بشكل حاد من أدنى مستوياته في خمسة أشهر تقريبًا بداية من هذا الأسبوع.الأسواق تترقب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي يصدر في وقت لاحق من اليوم، ويعمل هذا على إبقاء الأسواق في حالة من التوتر، حيث تشير التوقعات إلي أن محضر اجتماع البنك قد لا يظهر تحيز كبير للبنك لخفض الفائدة الأمر الذي يعارض توقعات الأسواق بأن البنك سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت مبكر من عام 2024.توقعات الأسواق تشير إلى احتمال بنسبة 66% أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في شهر مارس، وقد تراجع هذا الاحتمال بعد أن كان الأسبوع الماضي بنسبة تتخطى 75%.أيضاً تصدر اليوم بيانات فرص العمل عن الاقتصاد الأمريكي والذي من المتوقع أن تأتي بقيمة 8.84 مليون فرصة عمل في شهر ديسمبر مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 8.73 مليون، تأتي هذه البيانات قبل تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع مع توقعات بتسجيل وظائف جديدة خلال الشهر الماضي بمقدار 167 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 199 ألف.هذا وتراقب الأسواق أيضاً أية تغيرات في أداء صناديق الاستثمار في الذهب والتي شهدت أداء ضعيف خلال عام 2023 بسبب خروج الاستثمارات بحثاً عن العائد المرتفع في أسواق السندات، الأمر الذي أثر على دعم الذهب بشكل كبير.توقعات صناديق الذهب التوقعات تشير أن عام 2024 سيشهد عودة التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، وذلك بعد أن تتضح سياسة خفض الفائدة من قبل الفيدرالي ويبدأ في تنفيذها، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة استقرار أداء الصناديق وعودة الاستثمارات بشكل جزئي وتدريجي.بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر 2023 بمقدار 5.5 طن من الذهب حيث ارتفعت تدفقات صناديق أمريكا بمقدار 5.2 طن وانخفضت تدفقات صناديق أوروبا بمقدار 2.3 طن بينما ارتفعت تدفقات المنطقة الأسيوية بمقدار 2.3 طن.



