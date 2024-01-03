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وزارة الثقافة اليونانية تعلن إنشاء متحف بعد اكتشاف 78 هيكلا عظميا مكبلا

1/3/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن وزير الثقافة اليونانى، عن بناء متحف في فاليرو جنوب أثينا لعرض مجموعة من 78 هيكلا عظميا مكبلا تم اكتشافهم مؤخرا، يعتقد أنه تم إعدام أصحابها في القرن السابع قبل الميلاد.



تم التنقيب عن هذه البقايا، المعروفة باسم "Desmotes Falirou"، في البداية في عام 2016 في ساحة المركز الثقافي لمؤسسة ستافروس نياركوس في خليج فاليرو، جنوب أثينا، وتكشف الهياكل العظمية، المرتبة في ثلاث مجموعات ، وفقا لما ذكره موقع جريك ريبورت.





الهياكل العظمية المكبلة




وكشفت المجموعة الأولى عن مجموعات هياكل لديهم اربطة على اياديهم، وأظهرت المجموعة الثانية أيادي مقيدة من الخلف باستخدام مواد غير معدنية، والثالثة لا تزال تحمل أغلالًا حديدية على معصميها.




وتساعد الهياكل العظمية للأشخاص الذين كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم في مقابر جماعية مهمة في فهم سياسات أثينا في ذلك الوقت وكيفية إنشاء الدولة آنذك.




وبُذلت جهود الحفاظ على الموقع في الفترة من 2016 إلى 2022، لكن العوامل البيئية استلزمت إزالتها مؤقتًا إلى موقع قريب بأساس خرساني.



وذكرت وزارة الثقافة أن الرعاية المستمرة ضمنت توفير ظروف الحفظ المناسبة، بالإضافة إلى ذلك، ومن المقرر الانتهاء من المتحف المخصص للهياكل
بقيمة تصل الى 6.5 مليون يورو.



تم دفن الهياكل العظمية التي تم العثور عليها بعدة طرق حيث تم دفن معظمهم في مقابر حفرية بسيطة، لكن ما يقرب من ثلثهم كانوا رضعًا وأطفالًا مدفونين في جرار كبيرة وتوجد حوالي 5 % من البقايا التي تم العثور عليها عبارة عن حرق جثث كاملة، وهناك عدد قليل من المقابر المبطنة بالحجارة، وتم العثور على رفات مدفونة في قارب خشبي يستخدم كنعش.
















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