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وزير الثقافة الفلسطيني: الكيان الصهيوني سرق التراث والتاريخ الفلسطيني

1/3/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Youm7) استضافت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وبحضور عدد من الكتاب و نخبة من المفكرين وأعضاء مجلس الإدارة، وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف في أول خروج له من فلسطين بعد حصار دام لأكثر من 80 يوما وفى لقاء استمر ما يقرب من ثلاثة ساعات.



وأكد نقيب كتاب مصر خلال تقديمه لضيف نقابة الكتاب ان القضية الفلسطينية هي قضية عربية، وقضية حق وإننا في اتحاد كتاب مصر وفى الأمانة العامة للأدباء والكتاب العرب، اول من أصدر بيانا ليلة السابع من أكتوبر بأن عملية "طوفان الأقصى"، كانت ردا على كل الممارسات الصهيونية الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني.



وتابع عبد الهادي: أخذنا العديد من المواقف والاعتصامات المساندة للقضية الفلسطينية ولكفاح الشعب الفلسطيني الشقيق، ولنا موقف من قضية التطبيع المجاني.



من جانبه كشف الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني عن حقيقة المعركة الحقيقية مع الكيان الصهيوني، قائلًا : إن المعركة الحقيقية ثقافية واعلامية حيث قامت الالة الاعلامية اليهودية بصناعة وترويج فكرة الاضطهاد الصهيوني فى العالم، لافتا الى أن هناك محاولات من هذا الكيان المحتل بطمس وسرقة التراث والتاريخ الفلسطيني، إلى جانب هدم المتاحف والمساجد القديمة ودمر العديد من قطع التراث التاريخية خلال القصف الاخير على المدن الفلسطينية.

وقال ابو سيف " أخشى
من ذلك اليوم التي تكون فيه الخيانة وجهة نظر" مثل ما كان يقول غسان كنفاني مشيرا
ان الحرب على غزة دمرت المبنى الأرثوذكسي وبعض المباني الأثرية القديمة وتم إنزال العلم الفلسطيني ورفع علم إسرائيل لتنفيذ مخطط التهجير.



وشدد أبو سيف على أهمية الموقف المصري الثابت من خلال عدم الموافقة على مخطط التهجير الذى تريده إسرائيل، موضحا أننا كفلسطينين نحب مصر ونقدر دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية من عشرات السنين وما قدمته وما تزال تقدمه لنا مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذا هو دورها تجاه اشقائها في فلسطين.



وأكد ردا على سؤال للأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب عن المستجدات على الساحة العربية والدولية وملف التطبيع بعد طوفان الأقصى، أكد وزير الثقافة ان الشعب الفلسطيني لن يستسلم لقدره حتى لو خزل العالم فلسطين، لاننا لن نقبل ان تظل إسرائيل كعبها عالي علينا، وعلى العالم ان يدرك ان السكوت على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة شاملة يعتبر مشاركة ضمنية في هذه الحرب علينا.



وقال إن دولة الاحتلال دمرت ما يقرب من 70 في المائة من مباني غزة وعملية إعادة البناء والاعمار تحتاج إلى وقت طويل.



وشدد ابو سيف علي أن طوفان الأقصى أعاد القضية الفلسطينية مرة أخرى على طاولة المفاوضات وعلى الخريطة السياسة بالعالم وأن من حق الفلسطينيين الدفاع عن أراضيهم.



وفى نهاية اللقاء قدم وزير الثقافة الفلسطيني الشكر لمصر حكومة وشعبا ولاتحاد كتاب مصر وللامين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبد الهادي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقدم عبد الهادي درع النقابة الي الرئيس محمود
عباس ابو مازن وتكريم الوزير الفلسطيني واهدائه درع النقابة وشهادة تقدير للمستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة ناجي الناجي .












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