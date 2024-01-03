مجلة السياسة الدولية تستعرض الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية بعددها الجديد





كما ضمت المجلة مجموعة من الدراسات بقلم الدكتور أبو الفضل الإسناوى بعنوان "الحرب على غزة ومفهومًا "الدولة الضامنة" و"الفواعل من غير الدول"، وبقلم المستشار الدكتور أبو بكر محمد الديب دراسة بعنوان "الحماية الدولية للصحفيين والإعلاميين والأطقم الطبية في الحروب.. غزة نموذجا"، كما قدمت الدكتورة أميرة السيد حسن صديق دراسة بعنوان "التأثير الروسى في التفاعلات السياسية والأمنية بإفريقيا.. مقاربة جيوبوليتيكية.

وجاء ملف العدد بعنوان "الأزمات الدولية.. إلى أين تقود العالم في 2024؟"، حيث تناول الدكتور أبو بكر الدسوقى "اتجاهات تغير الصراع الدولى في عام جديد"، وعبير ياسين "مستقبل القضية الفلسطينية بين غطرسة نتنياهو وإعلان الدولة"، وأحمد إمبابى "التأثيرات الإقليمية والدولية للصراع في السودان"، والدكتور أحمد سيد حسين "مستقبل النظام الدولى في ظل الحرب الروسية ـ الأوكرانية"، وعمرو عبد العاطى "الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة..قضايا وإشكاليات"، والدكتور أحمد عبد الرازق "مآلات التنافس الدولى على إفريقيا بعد انسحاب الفرنسي"، والدكتور عادل مهنى "بريكس" والاقتصاد العالمى.. الآمال والتحديات" والدكتورة صدفة محمد محمود "اتجاهات صعود القوى المتوسطة.. الهند والبرازيل نموذجًا"، والدكتورة هدير سعيد "الصين والولايات المتحدة.. احتمالات التهدئة والتصعيد"، والدكتور مغاورى شلبى على "صراع العملات وآفاق النظام النقدى والتجارى الدولى"، وفتحى بولعراس "إشكاليتا الأمن والطاقة ومستقبل الاتحاد الأوروبى في ضوء الحرب الأوكرانية"، والدكتور عبد المسيح سمعان عبد المسيح "نحو استراتيجية عالمية لمواجهة الكوارث الطبيعية"، والسفير محمد أنيس سالم "2024: إطلالة على المشهد العالمى".

كما احتوى العدد على مجموعة مقالات للدكتور على الدين هلال، والدكتور مصطفى عيد إبراهيم، ومحمد أبو الفضل، والدكتور توفيق أكليمندوس، والدكتور إبراهيم السيد رمضان، ومحمود بسيونى، والدكتورة بوحنية قوى، والدكتورة نادية سعد الدين.

وفى باب "قضايا السياسة الدولية" كتب عمرو عبد العاطى، والدكتور أسامة السعيد، والدكتورة مروة عبد العزيز، والدكتور محمود خليفة جودة، ونسرين الصباحى، والدكتورة إيمان فخرى".

وفى "التطرف والإرهاب: العلاقة بين الإرهاب وتغير المناخ" كتبت عبير ياسين، وعمبد دكتور هيثم الطواجنى، والدكتور رضا محمد هلال، ومحمود سلامة، والدكتور محمد أحمد مرسى.

وفى القسم الاستراتيجي والعسكرى: التحديات أمام تطور منظومات الدفاع الجوى" كتبت عبير ياسين ولواء طيار أ.ح دكتور عماد منسى، وعميد دكتور هيثم الطواجنى، والدكتور إيهاب خليفة، الدكتورة رغدة البهى، ولواء دكتور وائل ربيع".





وفى باب "فيم يفكر العالم" كتب هدير مصطفى "رؤى أجنبية لتزايد أهمية الجنوب العالمى في التفاعلات الدولية: الحرب على غزة نموذجًا".

وفى ملحق اتجاهات نظرية: جماعات "الشتات" في العلاقات الدولية.. المقاربات والأدوار" كتب الدكتور خالد حنفى على، والدكتورة سماح عبد الصبور، والدكتورة مروة صبحى منتصر، والدكتور أحمد أمل، والدكتورة عبير ربيع يونس، والدكتورة فاطمة الزهراء عبد الفتاح".





وختاما ملحق "تحولات استراتيجية" تحت عنوان "الصدمة الإسرائيلية.. والملامح والتداعيات" كتب "عمرو عبد العاطى، والدكتور محمد بدرى عيد، ومهاب عادل، والدكتور محمد شادى، وهالة الحفناوى، والدكتورة رنا أبو عميرة".