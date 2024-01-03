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افتتاح مهرجان فن الحلى فى مركز الجيزة بالفنون ويستمر 14 يوما

1/3/2024 2:39:55 PM
(MENAFN- Youm7) افتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش الدورة الخامسة من مهرجان فن الحلى، منذ قليل،، بقاعات مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، ويستمر المعرض حتى يوم الأربعاء 17 يناير 2024.

وقال الدكتور وليد قانوش: عرف الإنسان الحلي وزينته منذ أقدم العصور، ومع مرور الزمن تطور هذا الفن بعد امتزاجه بالفنون التشكيلية الحديثة، وتصاميم مبتكرة عصرية، وظهر التصميم كفن تطبيقي، وعلم قائم بذاته يُعنى بتحويل المعادن والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة إلى تحف وقطع فنية، تناسب أذواق العامة والخاصة من الناس، وتستوحي تصاميمها من الرؤى والأفكار المبدعة، واعتمدت أفكار التصميم الحديثة على التناغم بين المعادن والأحجار، وقد استطاع المصمم العربي أن يشكل طابعا وبصمة خاصة وليدة البيئة والثقافة والعادات والتقاليد، حتى أن مدارس التصميم الغربية حاولت الاستفادة من التراث الشرقي في هذا المجال وإعادة إنتاجه بأدوات حديثة وأفكار جذابة ومبتكرة، مواكبة للتطور والحداثة".


وأضاف "قانوش": "نظراً لأهمية هذا الفن، خصص قطاع الفنون التشكيلية مهرجاناً لإبداعاته وتصاميمه، وذلك في مسعى لاستقطاب مصممي الحلي لحوار شيق وجمالي ومثير بصريا يجمعهم تحت سقف واحد يوفر للجمهور فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التصميمات في هذا المجال .. ويكون كذلك مناسبة تحفزهم نحو الابتكار والإبداع والتجديد والتطوير، ونحو توليد قدر أكبر من الأفكار الجديدة في تنوعها وتفردها وأكثر مرونة فيما يتعلق بتصميم أنماط وعناصر الحلى ووحداتها".







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