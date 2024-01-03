إسرائيل دمرت 200 موقع أثرى عمداً فى غزة.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) قالت السلطة الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي قام بتسوية أكثر من 200 موقع أثري وقديم على الأرض من أصل 325 موقعا تم تسجيلها في جميع أنحاء غزة خلال هجومه على القطاع منذ 7 أكتوبر.
وتعتبر كنيسة القديس بورفيريوس اليونانية الأرثوذكسية – التي يُعتقد أنها ثالث أقدم كنيسة في العالم – واحدة من 200 موقع أثري دمرت أو تضررت بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.
وقال المكتب الإعلامي بغزة إن المواقع تشمل كنائس أثرية ومدارس ومساجد ومتاحف وغيرها من المواقع والمعالم التاريخية والأثرية، وفقا لما ذكره موقع جريك ريبورت.
المواقع القديمة والأثرية التي دمرها الجيش في غزة تعود إلى العصرين الفينيقي والروماني؛ وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن بعضها الآخر يعود تاريخه إلى ما بين 800 قبل الميلاد و1400 عام، بينما تم بناء البعض الآخر قبل 400 عام.
ومن بين المواقع التي دمرت المسجد العمري الكبير، والكنيسة البيزنطية في جباليا ، ومقام الخضر في مدينة دير البلح وسط غزة، ومقبرة البلخيا البيزنطية.
وذكر المكتب الإعلامي في غزة أن مواقع أخرى تعرضت لأضرار جسيمة، بما في ذلك كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس وأصدرت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجليكانية نداء مشتركا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
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