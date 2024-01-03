إسرائيل دمرت 200 موقع أثرى عمداً فى غزة.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) قالت السلطة الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي قام بتسوية أكثر من 200 موقع أثري وقديم على الأرض من أصل 325 موقعا تم تسجيلها في جميع أنحاء غزة خلال هجومه على القطاع منذ 7 أكتوبر.

وتعتبر كنيسة القديس بورفيريوس اليونانية الأرثوذكسية – التي يُعتقد أنها ثالث أقدم كنيسة في العالم – واحدة من 200 موقع أثري دمرت أو تضررت بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقال المكتب الإعلامي بغزة إن المواقع تشمل كنائس أثرية ومدارس ومساجد ومتاحف وغيرها من المواقع والمعالم التاريخية والأثرية، وفقا لما ذكره موقع جريك ريبورت.

المواقع القديمة والأثرية التي دمرها الجيش في غزة تعود إلى العصرين الفينيقي والروماني؛ وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن بعضها الآخر يعود تاريخه إلى ما بين 800 قبل الميلاد و1400 عام، بينما تم بناء البعض الآخر قبل 400 عام.

ومن بين المواقع التي دمرت المسجد العمري الكبير، والكنيسة البيزنطية في جباليا ، ومقام الخضر في مدينة دير البلح وسط غزة، ومقبرة البلخيا البيزنطية.

وذكر المكتب الإعلامي في غزة أن مواقع أخرى تعرضت لأضرار جسيمة، بما في ذلك كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس وأصدرت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجليكانية نداء مشتركا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.



