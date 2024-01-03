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الذكاء الاصطناعى يكتشف تفاصيل مخفية ولغز داخل لوحه فنية عمرها 500 عام

1/3/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف الذكاء الاصطناعي شيئًا غير عادي مخبأ داخل لوحة تسمى لوحة رافائيل، وفقا لتقرير thesun.



وقال التقرير ، توصل بحث جديد إلى أن الوجه فى لوحة مادونا ديلا روزا لرافائيل لم يرسمه فنان عصر النهضة، وتم التعرف والكشف عن الوجه الذي يصور القديس يوسف، بواسطة شبكة عصبية تعمل بالذكاء الاصطناعى.



وناقش الباحثون منذ فترة طويلة ما إذا كانت اللوحة أصلية لرافائيل أم لا، ولكن الآن، وبفضل الذكاء الاصطناعى، يعتقد الخبراء أن الوجه ربما يكون قد رسمه تلميذ رافائيل، جوليو رومانو.



وهذه واحدة من أولى الأمثلة التى يحتمل أن يحدد فيها الذكاء الاصطناعى تفاصيل مخفية فى لوحة يستحيل تمييزها بطريقة أخرى.





كيف يعمل؟



تم تدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي على مجموعة بيانات تحليلية مخصصة للوحات رافائيل الأخرى.



وعلى وجه التحديد، استخدم الفريق بنية معدلة مدربة مسبقًا طورتها Microsoft تسمى ResNet50.



وقد قاموا بدمج ResNet50 مع تقنية التعلم الآلي التقليدية التي تسمى Support Vector Machine.



وفى المقابل، تعلمت الخوارزمية بسلاسة ضربات الفرشاة ولوحات الألوان والتظليل التى تعتبر نموذجية فى أعمال رافائيل.



وعندما قام الذكاء الاصطناعي بتحليل لوحة مادونا ديلا روزا، تمكن من اكتشاف بعض الاختلافات الدقيقة فى وجه القديس يوسف.



وقال عالم الرياضيات وعالم الكمبيوتر حسن عجيل من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة: "إن الكمبيوتر يرى بشكل أعمق بكثير من العين البشرية، على المستوى المجهري".



وأشار الباحثون إلى أن الطريقة المبتكرة للباحثين دقيقة بنسبة 98% عندما يتعلق الأمر بالتعرف على لوحات رافائيل.



ويعتقد الخبراء أن مادونا ديلا روزا تم رسمها بين الأعوام 1518 إلى 1520.



ومع ذلك، لم يبدأ نقاد الفن في التساؤل عما إذا كان رافائيل قد رسم اللوحة بأكملها حتى منتصف القرن التاسع عشر.



وبفضل الذكاء الاصطناعي، قد يتمكن الخبراء قريبًا من الحصول على الإجابة مرة واحدة وإلى الأبد.



وقال أوجيل: "هذه ليست حالة سيطرة الذكاء الاصطناعي على وظائف الناس".



وأضاف أن "عملية توثيق العمل الفنى تنطوى على النظر إلى جوانب عديدة، من مصدره وأصباغه وحالة العمل وغير ذلك".



ومع ذلك، يمكن استخدام هذا النوع من البرامج كأداة واحدة للمساعدة فى هذه العملية.



ولا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي في تاريخ الفن في مراحله الأولى، لكنه لديه القدرة على تقديم رؤى رئيسية.














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