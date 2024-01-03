توقعات بإطلاق Vision Pro فى الأسبوع الأخير من شهر يناير

MENAFN - Youm7) سيتم إطلاق سماعة الرأس Vision Pro من شركة Apple في الأسبوع الأخير من شهر يناير، وفقًا لتقرير عبر الإنترنت صادر من الصين، تأتي هذه المعلومات من Wall Street Insights، وهى خدمة إخبارية صينية للمستثمرين تتمتع بسجل غير مثبت فيما يتعلق بشائعات شركة Apple، وفقاً لموقع macrumors.

يدعي الموقع أنه حصل على معلومات حصرية تشير إلى أن Vision Pro سيتم إطلاقه يوم السبت 27 يناير فى الولايات المتحدة، وبينما يقول التقرير بوضوح أنه من المقرر أن يتم الإطلاق في تاريخ يصادف يوم السبت فى الولايات المتحدة، هناك احتمال أن يشير الموقع فعليًا إلى 27 يناير في الصين، والذي يصادف يوم الجمعة 26 يناير في الولايات المتحدة.

نادرًا ما تطلق شركة Apple أيًا من منتجات أجهزتها في أيام السبت، لذلك يبدو من غير المرجح أن تكون سماعة الرأس Vision Pro هي الأولى، ومن المحتمل أن تفضل الشركة إطلاق المنتجات في أيام الأسبوع لتتماشى مع ساعات العمل العادية، مما يضمن أقصى قدر من التغطية الإعلامية وتفاعل سوق الأوراق المالية، ومن المحتمل أيضًا أن يكون يوم الجمعة 26 يناير تفسيرًا أكثر دقة نظرًا.

تقول Apple ببساطة أن سماعة الرأس Vision Pro سيتم إطلاقها "مبكرًا" هذا العام ولم تعلن بعد عن أي إطار زمني محدد للطلبات المسبقة وإطلاق المنتج، وقال محلل شركة أبل Ming-Chi Kuo مؤخرًا إنه يتوقع وصول Vision Pro إلى الرفوف في أواخر يناير أو أوائل فبراير، وهو ما يتماشى فعليًا مع هذا التقرير الأخير من الصين، من ناحية أخرى، كان مارك جورمان من بلومبرج أكثر صرامة في قوله إن شركة أبل تخطط لإطلاق الجهاز للبيع بالتجزئة في فبراير.