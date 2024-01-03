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هل تأتى Apple Watch Series 9 مع شاحن؟ تقرير يجيب

1/3/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت أبل Apple Watch Series 9 فى سبتمبر 2023 وحظيت بمراجعات إيجابية، وتتميز بالعديد من الميزات الجديدة مقارنة بسابقتها وهىApple Watch Series 8 بما فى ذلك شاشة أكثر سطوعًا ومعالج S9 جديد وحياد الكربون والمزيد، وفقا لتقرير digitartlend.



والسؤال هنا هل الجهاز القابل للارتداء يحتوي على كتلة شحن (محول طاقة) فى العلبة فى عالم لا تأتى فيه معظم الهواتف الذكية مزودة بشاحن، هل تأتي Apple Watch Series 9 مزودة بشاحن؟



هل تأتى Apple Watch Series 9 مع شاحن؟



الجواب البسيط هو "لا" ، لا يأتي أى من الطرازات الحالية من Apple Watch مزودًا بشاحن، بما في ذلك Apple Watch Series 9.



وهذا ليس تطورًا جديدًا، حيث توقفت شركة Apple عن تضمين أجهزة الشحن مع ساعاتها منذ إصدار Apple Watch Series 6 في عام 2020، وعلى الرغم من أن الطرازات الحديثة تأتي مع شاحن Apple Watch المغناطيسي السريع إلى كابل USB-C ، إلا أنها لا تتضمن كتلة شحن لتوصيل هذا الكابل.



ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن ساعات Apple (وأجهزة iPhone) كانت تأتي مع وحدة شحن ، ومع ذلك عندما أطلقت شركة Apple سلسلة iPhone 12 وApple Watch Series 6، أعلنت أن الشركة لن تقوم بعد الآن بتضمين محول طاقة، مشيرة إلى انخفاض التغليف كسبب للتغيير.












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