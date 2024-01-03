خطوات.. كيفية إسكات الإشعارات فى رسائل جوجل

(MENAFN
- Youm7) تدرك رسائل جوجل ، إحدى منصات المراسلة المستخدمة على نطاق واسع، أهمية تزويد المستخدمين بالوسائل اللازمة للتحكم في تجربة الإشعارات الخاصة بهم، سيرشدك هذا الدليل إلى خطوات كيفية إسكات الإشعارات في رسائل جوجل.
افتح المحادثة التى تريد صمتها:
قم بتشغيل تطبيق رسائل جوجل على جهاز أندرويد الخاص بك.
ابحث عن المحادثة (الدردشة الفردية أو الجماعية) التي ترغب في إسكاتها.
اضغط على أيقونة النقاط الثلاث:
في الزاوية اليمنى العليا من شاشة المحادثة، اضغط على أيقونة النقاط الرأسية الثلاث للوصول إلى المزيد من الخيارات.
حدد "تفاصيل المجموعة" أو "التفاصيل":
إذا كانت محادثة جماعية، فسترى "تفاصيل المجموعة".
بالنسبة للمحادثات الفردية، سيكون "التفاصيل"، اضغط على الخيار المناسب.
اختر "الإخطارات":
في شاشة تفاصيل المجموعة أو التفاصيل، حدد قسم "الإشعارات".
اختر "صامت":
اضغط على خيار "الإشعارات"، ومن الخيارات المتاحة، حدد "صامت". سيؤدي هذا إلى منع أي تنبيهات صوتية أو اهتزازية للرسائل الجديدة في هذه المحادثة.
خيارات إضافية لمزيد من التخصيص:
كتم الصوت لمدة محددة:
إذا كنت تفضل إسكات المحادثة مؤقتًا، فاختر "كتم الصوت لمدة ساعة واحدة" أو "كتم الصوت لمدة 8 ساعات" أو "كتم الصوت لمدة يومين" بدلاً من "صامت".
تخصيص صوت الإخطار:
إذا كنت تريد الاحتفاظ بالإشعارات مع تغيير الصوت، فانقر على "الصوت" وحدد نغمة مختلفة عن أصوات الإشعارات بهاتفك.
تعطيل الاهتزاز:
لمنع الاهتزاز لهذه المحادثة، قم بإلغاء تحديد خيار "الاهتزاز".
MENAFN03012024000132011024ID1107681896
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.