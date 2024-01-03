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خطوات.. كيفية إسكات الإشعارات فى رسائل جوجل

1/3/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Youm7) تدرك رسائل جوجل ، إحدى منصات المراسلة المستخدمة على نطاق واسع، أهمية تزويد المستخدمين بالوسائل اللازمة للتحكم في تجربة الإشعارات الخاصة بهم، سيرشدك هذا الدليل إلى خطوات كيفية إسكات الإشعارات في رسائل جوجل.



افتح المحادثة التى تريد صمتها:



قم بتشغيل تطبيق رسائل جوجل على جهاز أندرويد الخاص بك.



ابحث عن المحادثة (الدردشة الفردية أو الجماعية) التي ترغب في إسكاتها.



اضغط على أيقونة النقاط الثلاث:



في الزاوية اليمنى العليا من شاشة المحادثة، اضغط على أيقونة النقاط الرأسية الثلاث للوصول إلى المزيد من الخيارات.



حدد "تفاصيل المجموعة" أو "التفاصيل":



إذا كانت محادثة جماعية، فسترى "تفاصيل المجموعة".



بالنسبة للمحادثات الفردية، سيكون "التفاصيل"، اضغط على الخيار المناسب.



اختر "الإخطارات":



في شاشة تفاصيل المجموعة أو التفاصيل، حدد قسم "الإشعارات".



اختر "صامت":



اضغط على خيار "الإشعارات"، ومن الخيارات المتاحة، حدد "صامت". سيؤدي هذا إلى منع أي تنبيهات صوتية أو اهتزازية للرسائل الجديدة في هذه المحادثة.



خيارات إضافية لمزيد من التخصيص:



كتم الصوت لمدة محددة:



إذا كنت تفضل إسكات المحادثة مؤقتًا، فاختر "كتم الصوت لمدة ساعة واحدة" أو "كتم الصوت لمدة 8 ساعات" أو "كتم الصوت لمدة يومين" بدلاً من "صامت".






تخصيص صوت الإخطار:




إذا كنت تريد الاحتفاظ بالإشعارات مع تغيير الصوت، فانقر على "الصوت" وحدد نغمة مختلفة عن أصوات الإشعارات بهاتفك.



تعطيل الاهتزاز:




لمنع الاهتزاز لهذه المحادثة، قم بإلغاء تحديد خيار "الاهتزاز".












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