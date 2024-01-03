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هل تريد عمل نسخة احتياطية لمحادثات Whatsapp الخاصة بك؟ إليك كيفية القيام بذلك

1/3/2024 2:39:50 PM
(MENAFN- Youm7) سمح تطبيق واتساب لمستخدمي Android بعمل نسخة احتياطية لمحادثاتهم مجانًا، دون أن يؤدى ذلك إلى استهلاك مساحة التخزين المجانية على Google Drive ، وفقا لتقرير indiatoday.



ومع ذلك، فإن هذا على وشك أن يتغير قريبا، كما نعلم بالفعل في الربع الأول من هذا العام سيتم احتساب مساحة تخزين دردشة واتساب ضمن مساحة تخزين Google Drive إذا كنت من مستخدمى Android، ويحصل جميع المستخدمين حاليًا على 15 جيجابايت من البيانات مجانًا على Google Drive.



ولكن مع تضمين النسخة الاحتياطية لدردشة واتساب في سعة التخزين البالغة 15 جيجابايت، يكون لدى المستخدمين فرصة أكبر لاستنفاد حد التخزين الخاص بهم بسرعة.



بعد كل شيء، نظرًا لأن النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب تحتوي على صور أيضًا، فإن 15 جيجابايت تعد سعة تخزين صغيرة جدًا.



لكن هناك بعض الأخبار الجيدة للمستخدمين أيضًا يمكنك الحصول على سعة تخزينية إضافية على Google Drive بدفع 35 روبية فقط شهريًا.



يمكنك الحصول على مساحة تخزين إضافية تبلغ 100 جيجابايت لمحادثات واتساب الخاصة بك عن طريق الاشتراك في Google One، بالنسبة إلى الأشخاص غير المهتمين، فإن Google One هو المصطلح الذي يشير إلى خطط الاشتراك المرتبطة بـ Google Drive.



ويقدم الاشتراك ثلاث خطط رئيسية على أساس شهري أو سنوي ، تشمل التكاليف الشهرية الأساسية (100 جيجابايت) بسعر 130 روبية شهريًا، والمعيارية (200 جيجابايت) بسعر 210 روبية شهريًا، والمميزة (2 تيرابايت) بسعر 650 روبية شهريًا.



ومع ذلك، تقدم جوجل الآن خصمًا خاصًا يمكنك من خلاله الحصول على الخطة الأساسية مقابل 35 روبية، والخطة القياسية مقابل 50 روبية، والخطة المميزة مقابل 160 روبية شهريًا.



ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم ستكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبعد ذلك سيتم تحصيلها منك بشكل طبيعي.



بالاضافة إلى ذلك، هناك أيضًا خصم خاص على الخطط السنوية الأساسية والعادية، الخطة الأساسية التي تكلف في الأصل 390 روبية لمدة ثلاثة أشهر، ستكلفك 100 روبية لنفس الفترة، من ناحية أخرى ستكلفك الخطة القياسية 160 روبية لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من 630 روبية، ولا تحصل الطبقة المميزة على أي خصم عندما يتعلق الأمر بالخطط السنوية.



ومع ذلك، إذا لم تكن حريصًا على الحصول على اشتراك Google One ، فهناك طريقة لاستخدام مساحة التخزين الخاصة بك بذكاء وتوفير مساحة التخزين الإضافية لعمل نسخة احتياطية من محادثات واتساب الخاصة بك.



نظرًا لأن الصور تستهلك مساحة أكبر، يمكنك فتح واتساب، والانتقال إلى الإعدادات، والمتابعة إلى التخزين والبيانات، وأخيراً تحديد إدارة التخزين، وهنا سيوفر لك واتساب طرقًا مختلفة لتقليل استخدام مساحة التخزين بشكل فعال، مما يضمن لك تحقيق أقصى استفادة من تخصيص 15 جيجابايت مجانًا دون تكاليف إضافية.












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