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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 36 لمساعدة أهالي غزة - جريدة الوطن السعودية

1/3/2024 2:39:24 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 36، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 24 طنًا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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