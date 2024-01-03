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حصيلة شهداء غزة ترتفع واغتيال العاروري ينذر بالتصعيد - جريدة الوطن السعودية

1/3/2024 2:39:24 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ89 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت بالتصعيد.
في غضون ذلك، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لليوم الـ89 على التوالي إلى 22313 شهيدًا، و 57296 جريحًا.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن 128 فلسطينيًا قتلوا وأصيب 260 بجروح، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في عمليات القصف على خان يونس ورفح والنصيرات والمغازي وسط وجنوب غزة.

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