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أطباء بريطانيا ينفذون أطول إضراب منذ 70 سنة - جريدة الوطن السعودية

1/3/2024 2:39:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ الأطباء في مستشفيات إنجلترا اليوم الأربعاء، أطول إضراب متواصل لهم منذ سبعة عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
وبدأ الأطباء المبتدئون (أي أقل من المستوى الاستشاري) إضرابا مدته ستة أيام في تصعيد كبير لخلافهم القائم منذ مدة طويلة مع الحكومة البريطانية بشأن الأجور.
ويأتي التحرك في فترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالا بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة إذ تواجه ضغطا متزايدا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء. كما يأتي مباشرة بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام قبل عيد الميلاد.
وأكدت الهيئة أن الإضراب الأخير الذي يمكن أن يشارك فيه ما يصل إلى نصف العاملين في قطاع الصحة "سيؤثر بشكل كبير على الرعاية (الصحية) الروتينية بأكملها تقريبا".
وقال مدير الهيئة للصحة الوطنية ستيفن بويس "قد يكون يناير الحالي من بدايات العام الأكثر صعوبة التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق".
ومن المقرر أن ينتهي الإضراب الثلاثاء المقبل عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش.
وأعلنت "الرابطة الطبية البريطانية" الإضراب في ديسمبر بعد انهيار المحادثات مع الحكومة.
وأفادت النقابة أنه عرض على الأطباء المبتدئين زيادة أجور نسبتها 3 في المئة إضافة إلى الزيادة بنسبة 8,8 في المئة التي منحت لهم في وقت سابق هذا العام.
لكنها رفضت العرض نظرا إلى أن المبلغ سيقسم بشكل غير منصف على الأطباء على مختلف درجاتهم وسيمثل "خفضا للأجور بالنسبة للعديد من الأطباء".
يذكر أن الأطباء المبتدئين نفذوا إضرابات سبع مرات على الأقل منذ مارس، في تحرك انتقده رئيس الوزراء ريشي سوناك وكبار مسؤولي المستشفيات.

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