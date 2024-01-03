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السياحة تغلق عددا من الفنادق والشقق المفروشة في مكة والمدينة

1/3/2024 2:39:09 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت وزارة السياحة أكثر من 4000 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في مكة المكرمة تحت شعار " ضيوفنا أولوية "، ورصد أكثر من 2000 مخالفة، وذلك بهدف التنفيذ الفعلي لعقوبة الإغلاق بحق مرافق الضيافة السياحية المخالفة بمزاولة النشاط قبل الحصول على الرخص اللازمة للتشغيل .
وأغلقت الوزارة أكثر من 280 مرفق ضيافة سياحياً مخالفاً وذلك لحين تصحيح أوضاعها وإصدار الرخص النظامية من وزارة السياحة، إذ وصل عدد طلبات التراخيص في مكة المكرمة 200 طلب.
كما نفذت الوزارة أكثر من 1400 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في المدينة المنورة، ورصدت أكثر من 1200 مخالفة، ونتج عن هذه الجولات إغلاق أكثر من 50 مرفق ضيافة سياحياً مخالفا،ً وذلك لحين تصحيح الأوضاع وإصدار الرخص النظامية من الوزارة، إذ وصل عدد طلبات التراخيص في المدينة المنورة ما يزيد على 15 طلباً.
وتؤكد الوزارة على جميع مقدمي الخدمات السياحية ضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات، مع الحرص على تقديمها بالجودة التي تحقق رضى وراحة الزوار، كما نوهت بإمكانية تقديم الاستفسارات أو الشكاوى المباشرة من خلال مركز العناية بالزائر 930.
يذكر أن الوزارة تواصل حملاتها التفتيشية تحت شعار ضيوفنا أولوية، التي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تحسين تجربة الزائر، والتأكد من سلامتهم، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

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