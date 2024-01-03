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10 بطولات محلية ودولية على أجندة الجولف للموسم 2024

1/3/2024 2:38:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - صادق مجلس إدارة الإتحاد الأردني للجولف، على أجندة العام الجديد 2024، والتي تتضمن إقامة 10 بطولات محلية ودولية على مدار العام في ملعب واحة آيلة والبشارات.
وتبدأ باكورة أنشطة "الجولف" للموسم الجديد بإقامة منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأردني للجولف في الفترة من 11 - 13 كانون الثاني (ديسمبر) الحالي في نادي آيلة للجولف، على أن تنطلق يوم 26 من الشهر ذاته الجولة الأولى من الدوري الأردني لجولف (الفرق)، في ملعب نادي البشارات بمنطقة غمدان.
ويحتضن ملعب نادي آيلة للجولف الجولة الثانية من الدوري الأردني للجولف، والتي تقام بالفترة من 29 شباط (فبراير) وحتى 2 آذار (مارس) المقبلين، على أن يستضيف الملعب ذاته بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف في الفترة من 16 - 18 أيار (مايو) المقبل، تتبعها إقامة الجولة الثانية من الدوري الأردني لجولف (الفرق) في ملعب البشارات يوم 24 منه.
وينظم اتحاد الجولف، الجولة الثالثة من الدوري الأردني للجولف في ملعب البشارات بالفترة من 20 - 22 حزيران (يونيو) المقبل، فيما سيكون ملعب نادي واحة آيلة مسرحا لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة من الدوري الأردني لجولف (الفرق) يومي 5و6 تموز المقبل، يعقبها إقامة الجولة الرابعة من الدوري الأردني للجولف "عمان المفتوحة" في ملعب البشارات بالفترة من 11 - 13 منه.
ويشهد ملعب نادي واحة آيلة، فعاليات الجولة الخامسة من الدوري الأردني للجولف في الفترة من 12 - 14 أيلول ( سبتمبر) المقبل، على أن تختتم منافسات الدوري الأردني للجولف عن الموسم الحالي بإقامة منافسات الجولة السادسة بالفترة من 28 - 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في ملعب نادي آيلة للجولف.

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