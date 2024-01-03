لماذا يحب الغزيون النادي الأهلي؟



وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع مصوّر للطفل علي بعد أن أُصيب بحروق بالغة تسببت في تشوّه وجهه وهو يكشف عن أمنيته بتلقي العلاج في مصر مع أسرته، وأن يتم علاجه هناك، ويتمكن من زيارة النادي الأهلي ومحمد الشناوي.



وقال علي في رسالته المؤثرة: "نفسي ألبس قفازات الأهلي وبوط الأهلي وزي الأهلي، بس بالأخير لبست هاي الكفوف وهالبوط، بحب الأهلي كتير، خدوني أشوف محمد الشناوي قدوتي، خدوني أتعالج وأرجع متل ما كنت، كان شكلي حلو وكلني حلو، وصامد!".



سريعاً، استجاب النادي الأهلي لأمنية الطفل علي، وعبر حسابه على موقع إكس وعلى لسان المدير التنفيذي للمارد الأحمر، أعلن النادي الأهلي: "رسالة ابننا علي وصلت ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي". كما قال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الجارحي، عبر حسابه في منصة فيسبوك: "يا علي صوتك وصل". وأضاف: "تيشيرت الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من كابتن محمد الشناوي واللاعبين تكون عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني، وإن شاء الله تخف، وهجبلك بإذن الله موافقة تيجي مصر وتكمل علاجك وتزور النادي الأهلي، اتمسك بأحلامك زي ما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك، واحنا دايماً معاك".

النادي الأهلي صحابناالطفل علي لم يكن أول أهل غزة ذكراً للنادي الأهلي في خضم العدوان الإسرائيلي المستمر. فقبل مقطع الطفل عليّ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للصحفي الفلسطيني أنس النجار وهو يتابع مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023. ويسمع في الفيديو أحد زملاء وهو يطلب من الصحفي الاستعداد للعمل، ويذكره أن أمامه 5 دقائق فقط قبل الانطلاق في بث على الهواء مباشرة، بينما يصر الصحفي على مشاهدة لقطات المباراة ليرد عليه زميله: "الأهلي المصري صحابنا".



كان النادي الأهلي من أوائل الأندية العربية الداعمة والمتضامنة مع فلسطين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فأصدر النادي الأهلي بياناً ندد فيه بالعدوان الإسرائيلي ومخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عدة قرارات أخرى منذ بدء الحرب؛ مثل إعلان الحداد وتعليق بث قناة النادي لعدة أيام وارتداء ‏كل الفرق الرياضية شارات سوداء في الملاعب.



كما دعت الإدارة أعضاء النادي في جميع فروعه للتبرع بالدم لصالح المصابين والجرحى في فلسطين، كما خصص النادي العائد المالي من مباراته مع نادي سيمبا التنزاني في بطولة كأس السوبر الأفريقي لصالح أهل غزة، بجانب إرساله قافلة مساعدات، مكونة من 4 شاحنات.



ومنذ سنوات بعيدة، أصابت حمى تشجيع الأهلي والزمالك شباب غزة. يستهوي قطبا الكرة المصرية؛ الأهلي والزمالك، المزاج الكروي لسكان قطاع غزة أكثر من غيرهما من الأندية العربية. حتى إن التوتر الرياضي يسود المقاهي والشوارع في أيام لقاءات الفريقين. الأمر لا يتوقف فقط عند حدود المتابعة والتشجيع، بل وصل إلى حد إنشاء روابط تشجيع وتخصيص مقرات لها.



ففي قلب مدينة غزة، قام مشجع النادي الأهلي، علاء خالد، بتأسيس رابطة مشجعي النادي الأهلي بفلسطين، وأسس مقراً للرابطة زينه باللون الأحمر وصور اللاعبين. وتجاوز عدد أعضاء الرابطة المحبة لنادي القرن الأفريقي 100 ألف.



كما أقامت الرابطة ندوات وأمسيات، وحفلات تكريم، منها تلك التي حظي بها حارس مرمى النادي الأهلي السابق، الفلسطيني رمزي صالح. وحلم أعضاء الرابطة بزيارة مجلس إدارة المارد الأحمر للقطاع، ووجهوا لهم دعوات للزيارة لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.



لماذا تحب غزة النادي الأهلي؟

بجانب الارتباط التاريخي بين مصر وقطاع غزة، هنالك عدة عوامل ساهمت في حب وتشجيع عدد كبير من أهل قطاع غزة للأهلي المصري تحديداً ومتابعتهم للكرة المصرية بشكل عام.



أبرز تلك العوامل، هو أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة. حسب صحفيين فلسطينيين، كانت لحظة كشف أبو تريكة النقاب عن قميص "تعاطفاً مع غزة" لحظة مفصلية في علاقة سكان قطاع غزة بالنادي الأهلي. برفعه القميص تسبب أبو تريكة في وقوع عدد كبير من أطفال وشباب قطاع غزة في حب النادي الأهلي.

إلى جانب أبو تريكة، تسبب ارتداء لاعبين فلسطينيين تعود أصولهم إلى قطاع غزة قميص النادي الأهلي وتحقيقهم بطولات رفقته في تشجيع عدد كبير من سكان غزة للمارد الأحمر. مروان كنفاني أحد حراس المرمى التاريخيين للنادي الأهلي كان فلسطينياً من قطاع غزة، والحارس الآخر رمزي صالح من قطاع غزة، بالإضافة إلى اللاعبين محمد سمارة وعماد أيوب.



وبسبب الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومصر، يتمكن سكان القطاع من التقاط شارة التلفزيون المصري ومشاهدة مباريات الدوري المحلي بانتظام ما خلق رابطة بين محبي كرة القدم والفرق المصرية. فالأمر لا يقتصر على النادي الأهلي، فلنادي الزمالك أيضاً قاعدة شعبية لا يُستهان بها في القطاع. كما أن عدم انتظام الدوري الفلسطيني بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأندية الفلسطينية، ساهم في لفت الأنظار أكثر إلى الدوري المصري وفرقه. -عربي بوست