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إعادة تعيين محمد عليان رئيسا للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة

1/3/2024 2:38:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قررت اللجنة الأولمبية الأردنية، برئاسة الأمير فيصل بن الحسين، الأربعاء، إعادة تعيين محمد عليان رئيسا للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة.

وكان عليان استقال قبل شهرين من منصبه، بعد نهاية مشوار المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية، حيث حقق الميدالية الفضية.

ويضم مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة برئاسة محمد عليان، نبيل أبو عطا وأحمد تيجاني وبديع يعيش إضافة إلى دينا هلسة ونديم كيالي وفارس حجازي وزين ملحس وإياد زوايدة.

وستقود اللجنة المؤقتة، الاتحاد، حتى موعد الانتخابات المقبلة بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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