إعادة تعيين محمد عليان رئيسا للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قررت اللجنة الأولمبية الأردنية، برئاسة الأمير فيصل بن الحسين، الأربعاء، إعادة تعيين محمد عليان رئيسا للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة.
وكان عليان استقال قبل شهرين من منصبه، بعد نهاية مشوار المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية، حيث حقق الميدالية الفضية.
ويضم مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة برئاسة محمد عليان، نبيل أبو عطا وأحمد تيجاني وبديع يعيش إضافة إلى دينا هلسة ونديم كيالي وفارس حجازي وزين ملحس وإياد زوايدة.
وستقود اللجنة المؤقتة، الاتحاد، حتى موعد الانتخابات المقبلة بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
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