النشامى في 2023.. انتصاران فقط وتدهور دفاعي مقلق

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن أبو حجلة

عمان - ربما يكون العام 2023، الأكثر إحباطا بالنسبة للمنتخب الوطني لكرة القدم على صعيد النتائج منذ فترة طويلة، حيث دفع الفريق ثمن غياب الاستقرار الفني، بعد تغيير المدرب في منتصف العام.

خاض المنتخب الوطني ما مجموعه 10 مباريات في العام 2023، حقق الفوز في اثنتين منها فقط، والأهم من ذلك، أن المستوى العام للفريق لم يرتق للشكل المطلوب، مع آمال بتحسن الأداء خلال نهائيات كأس آسيا في قطر الذي ينطلق بعد أيام قليلة.

بدأ المنتخب الوطني العام الماضي، بخوض مباراة واحدة فقط في نافذة آذار (مارس) الدولية، حيث دخل اللاعبون في معسكر تدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة، خاضوا خلاله مباراة ودية أمام المنتخب الفلبيني، فازوا فيها برباعية نظيفة.

وقدم "النشامى" أداء جيدا في مباراته الودية أمام صربيا في النمسا، رغم خسارته 2-3 خلال نافذة حزيران (يونيو)، ثم تغلب ضمن المعسكر ذاته على المنتخب الجامايكي بنتيجة 2-1.

كان المنتخب في مسار تصاعدي من حيث الأداء، قبل أن يقرر اتحاد الكرة، عدم تجديد عقده مع المدرب العراقي عدنان حمد، والتعاقد مع المغربي الحسين عموتة صاحب السيرة الذاتية المرموقة.

لكن المدرب المغربي لم يجد قدميه على الأرض حتى الآن، حيث خاض مع المنتخب الوطني 7 مباريات دولية، خسر في 5 منها مقابل تعادلين، دون أن يحقق انتصارا واحدا.

وجرب عموتة مجموعة كبيرة من اللاعبين، بيد أن بصمته على الفريق لم تظهر حتى اللحظة، في ظل عدم وضوح الهوية الفنية تحت لوائه، وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في النتائج.

وخسر المنتخب الوطني أمام النرويج (0-6)، وأذربيبجان (1-2) وإيران (1-3)، وتعادل مع العراق (2-2)، قبل أن يبدأ مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث تعادل خارج أرضه مع طاجيكستان 1-1، قبل ان يخسر أمام السعودية بهدفين نظيفين في عمان، ليجمع نقطة وحيدة من ست نقاط ممكنة في المجموعة.

واختتم المنتخب الوطني العام 2023، بالخسارة أمام مضيفه المنتخب اللبناني 1-2 في بيروت، علما بأنه مقبل على خوض مباراتين وديتين أمام قطر واليابان، قبل انطلاق النهائيات الآسيوية في قطر، والتي أوقعته القرعة فيها، بمجموعة تضم كلا من كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

لغة الأرقام وضعت المنتخب الوطني ومدربه عموتة في موقف حرج، حيث تشير الإحصائيات إلى تدن كبير في الأداء مقارنة بالعامين الماضيين، وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة تلقي مرمى الفريق للأهداف في العام 2022، 0.6 هدف في المباراة الواحدة، قبل أن ترتفع بشكل مخيف إلى 2.2 هدف في المباراة الواحدة خلال العام الماضي.

أرقام وحقائق

- خاض المنتخب الوطني 10 مباريات في العام 2023، فاز في اثنتين منها مقابل تعادلين و6 هزائم، وسجل في هذه المباريات 14 هدفا وتلقفت شباكه 22 هدفا.

- 3 من المباريات العشر أقيمت في عمّان، فيما أقيمت بقية المباريات في 5 دول هي قطر والنمسا (مباراتان) والنرويج وأذربيجان وطاجيكستان ولبنان.

- خاض المنتخب الوطني 8 مباريات ودية في العام 2023، مقابل مباراتين على صعيد البطولات الرسمية.

- لعب المنتخب الوطني 3 مباريات في العام 2023 بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد، و7 مباريات بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

- سجل المنتخب الوطني 14 هدفا في المباريات العشر، بواقع 4 أهداف في الشوط الأول، و10 أهداف في الشوط الثاني.

- تلقت شباك المنتخب الوطني 22 هدفا، بواقع 10 أهداف في الشوط الأول، و12 هدفا في الشوط الثاني.

- تصدر يزن النعيمات قائمة هدافي المنتخب الوطني في العام 2023، برصيد 5 أهداف، مقابل 3 أهداف لموسى التعمري، وهدفين لمحمود مرضي، وهدف واحد لكل من ابراهيم سعادة وعلي علوان ونزار الرشدان وحمزة الدردور.

- بلغت نسبة انتصارات المنتخب الوطني من المباريات العشر، 20 % فقط.

- حصل المنتخب الوطني على 13 بطاقة صفراء في المباريات العشر، وتصدر عبدالله نصيب ومحمد أبو حشيش، قائمة اللاعبين الحاصلين على الإنذارات برصد 3 بطاقات صفراء لكل منهما، فيما لم يحصل أي لاعب على البطاقة الحمراء.

- بلغ عدد اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الوطني في مباريات العام 2023، 35 لاعبا.

- تصدر عبدالله نصيب قائمة لاعبي المنتخب الوطني من حيث عدد الدقائق في 2023، حيث لعب 737 دقيقة، مقابل 720 دقيقة ليزيد أبو ليلى، و709 دقائق لعلي علوان، و708 دقائق لمحمد أبو حشيش.

- 5 لاعبين خاضوا 9 من أصل 10 مباريات خاضها المنتخب الوطني في 2023، هم عبدالله نصيب وعلي علوان ومحمد أبو حشيش ويزن النعيمات ونزار الرشدان.

- يعتبر محمد أبو حشيش أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع المنتخب الوطني العام الماضي كلاعب أساسي، برصيد 9 مباريات، مقابل 8 لكل من عبدالله نصيب ويزيد أبو ليلى وموسى التعمري.

- لاعبان اثنان فقط خاضا 8 مباريات كاملة دون أن يتم تبديلهما في المنتخب العام الماضي، هما عبدالله نصيب ويزيد أبو ليلى.

- يعد صالح راتب اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات المنتخب الوطني في العام 2023 كلاعب بديل، برصيد 6 مباريات، مقابل 4 لحمزة الدردور.

- أقل اللاعبين مشاركة مع المنتخب الوطني في العام 2023، من حيث عدد الدقائق، هو يوسف أبو جلبوش (14 دقيقة).

مباريات المنتخب في 2023

28-3-2023: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الفلبيني 4-0، بمباراة ودية أقيمت في قطر، وأحرز أهدافه موسى التعمري (9 من ركلة جزاء و26) ويزن النعيمات (56) وابراهيم سعادة (58).

16-6-2023: خسر المنتخب الوطني أمام المنتخب الصربي 2-3، بمباراة ودية أقيمت في النمسا، وأحرز أهداف صربيا كل من ستراهينيا إيراكوفيتش (7) وديان يوفيلييتش (83 و90+4)، فيما سجل هدفي المنتخب الوطني محمود مرضي (53) وموسى التعمري (67).









19-6-2023: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الجامايكي 2-1، بمباراة ودية أقيمت في النمسا، وسجل هدفي المنتخب الوطني محمود مرضي (56) وعلي علوان (63)، فيما أحرز كوري بورك هدف جامايكا (39 من ركلة جزاء).

7-9-2023: خسر المنتخب الوطني أمام مضيفه المنتخب النرويجي 0-6، بمباراة ودية أقيمت في النرويج، وسجل الأهداف كل من أنتونيو نوسا (11) وكريستوفر آجر (23) ويورجن ستراند لارسن (31) وفريدريك بيوركان (41) وبارد فين (80) وهوجو فيتلسن (90+1).

12-9-2023: خسر المنتخب الوطني أمام مضيفه المنتخب الأذربيجاني 1=2، بمباراة ودية أقيمت في أذربيجان، وسجل هدفي أذربيجان أمين محمدالييف (45+1 من ركلة جزاء) ورينات داداشوف (79)، فيما أحرز نزار الرشدان هدف المنتخب الوطني الوحيد (57).

13-10-2023: خسر المنتخب الوطني أمام ضيفه المنتخب الإيراني 1-3، ضمن الدورة الرباعية الودية التي أقيمت في العاصمة عمان، وسجل أهداف المنتخب الإيراني ساردار أزمون (6) ومهدي طارمي (28) وهيهرداد محمدي 90+4)، فيما أحرز هدف المنتخب الوطني الوحيد يزن النعيمات (74).

17-10-2023: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه المنتخب العراقي 2-2 (فازت العراق بركلات الترجيح 5-3)، ضمن الدورة الرباعية الودية التي أقيمت في العاصمة عمان، وأحرز هدفي المنتخب الوطني يزن النعيمات (31 و79)، فيما سجل للعراق أيمن حسين (70) وعلي الحمادي (75).

16-11-2023: تعادل المنتخب الوطني مع مضيفه منتخب طاجيكستان 1-1، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وسجل يزن النعيمات هدف المنتخب الوطني (90+3)، وأحرز هدف طاجيكستان ساهروم سامييف (89).

21-11-2023: خسر المنتخب الوطني أمام ضيفه المنتخب السعودي 0-2، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وسجل هدفي السعودية صالح الشهري (8 و30).

28-12-2023: خسر المنتخب الوطني أمام مضيفه المنتخب اللبناني 1-2، بمباراة ودية أقيمت في لبنان، وسجل هدفي المنتخب اللبناني محمد حيدر (23) ونور منصور (90+2)، فيما أحرز هدف المنتخب الوطني حمزة الدردور (3)..

















