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إطلاق مبادرة الشباب من أجل العمل المناخي

1/3/2024 2:38:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى رئيس مجلس إدارة الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي وبحضور المدير التنفيذي للشبكة الدكتور مروان الرقاد إطلاق مبادرة "الشباب من أجل العمل المناخي" الهادفة إلى بناء قدرات الشباب المختصين وتجهيز قادة المستقبل واستثمار الفرص المتخصصة في سياق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة تحت مظلة مشروع الحصاد المائي (WEFE Nexus)المدعوم من السفارة الهولندية.
وتضمُّ المبادرة، التي تعدُّ واحدةً من توصيات الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي الذي عُقد في تشرين الثاني الماضي، خمسة عشر شابا ناشطا بيئياً من مختلف محافظات المملكة.

وأشاد الرفاعي بدور الشباب المبدعين في مجالات البحث والابتكار وقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي مؤكداً على وجود العديد من الفرص لاستثمارها وتحويلها إلى قصص نجاح وطنية، مشيراً إلى إن المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس يتبنى الكثير من قصص الإبداع الشبابية.
وفي اللقاء أعلن الرفاعي عن تبني المجلس لفكرة بنك المعلومات الوطني، ليكون قاعدة بيانات حول كامل القطاعات في المملكة، موصيا بتنظيم يوم خاص بـ "المياه المحلية".
ومن جانبه، قال الرقاد إنه من المخطط أن يتم بلورة المبادرة وبناء قدراتها على امتداد عام كامل وصولاً إلى تشكيل مجلس للشباب بدعم من INWRDAM .
كما وبيّن الرقاد أن مجتمع ممارسين المياه والغذاء والطاقة والبيئة والمؤسس ضمن INWRDAM يشمل أنشطة بناء قدرات للشباب سيتم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى للدول الاسلامية في منطقة البحر الأحمر الذي سيعقد في عمان منتصف الشهر الحالي.
هذا وتمحورت نقاشات ومقترحات الناشطين البيئيين الشباب حول صياغة خطة متكاملة لبناء قدراتهم في المفاوضات ذات الشأن البيئي وبالمحافل الإقليمية والدولية.

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