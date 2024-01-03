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سلاف فواخرجي تكشف تفاصيل محاولة اغتيالها (فيديو)

1/3/2024 2:38:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدثت الممثلة السورية سلاف فواخرجي لأول مرة عن تفاصيل محاولة اغتيال تعرضت لها في السودان، خلال تواجدها هناك لتكريمها بأحد المهرجانات السينمائية.
وقالت سلاف فواخرجي خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة": "تعرضت للقسوة والانتقاد على السوشيال ميديا عند اختلاف المواقف السياسية، وأكثر من مرة كان في محاولة لخطف أولادي، وأكثر من مرة كان في محاولة لاغتيالي بسبب اختلاف الآراء السياسية".


وأضافت: "كان في محاولة اغتيال في سوريا، وفي السودان أثناء تكريمي في حديقة عامة ضمن مهرجان سينمائي، وفي آخر لحظة قبل صعودي للتكريم لاحظت حركة غير طبيعية وزيادة عدد رجال الأمن، وقبل صعودي للمسرح لتكريمي عرفت بوجود محاولة لقتلي بواسطة مجموعة من الشباب".

وتابعت: "المفارقة أن الشباب الذين حاولوا اغتيالي سوريون على خلاف معي في الرأي فقط، وأنا فنانة ومواطنة سورية لا حول لي ولا قوة، ورأيي لن يغير أي شيء في تاريخ الأمم، والرجل الذي كشف الموضوع وحماني أيضا سوري ويخالفني في الرأي، لكنه لم يقبل بأن يتم اغتيالي". -وكالات

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