أدوات العناية بالشعر قد تهدد الأطفال

MENAFN - Alghad Newspaper)وأشار الأطباء الألمان إلى أن الحرارة المرتفعة قد تهدد الأطفال عند ترك هذه الأدوات أو الأجهزة دون مراقبة، أثناء التبريد أو التسخين.











ونصحت الرابطة الألمانية بتخزين أدوات فرد الشعر أو مكواة التجعيد بعيداً عن الأطفال، وباستعمال كيس مقاوم للحرارة أثناء تبريدها، ويمكن شراؤه مع الأدوات.



ومن الوظائف المفيدة أيضاً والتي يجب توفرها إيقاف الجهاز تلقائياً، إذا لم يكن قيد الاستعمال، مع ضرورة بقاء الجسم والمقابض باردة أثناء الاستخدام.











وعند تعرض الطفل للحروق بسبب هذه الأدوات يجب وضع المنطقة المصابة تحت الماء الفاتر بين 10 و15 دقيقة، ثم تغطيتها بضمادة، وإذا كانت المنطقة عميقة، يجب عندئذ التوجه بالطفل إلى الطبيب.